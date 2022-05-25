Министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонные разговоры с руководителями ЕС и Венгрии

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон. Фото: VNA

Во второй половине дня 24 мая 2022 года министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с заместителем председателя Европейской комиссии и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Во время телефонного разговора Буй Тхань Шон подчеркнул, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям с ЕС и желает дальнейшего углубления отношений в ближайшее время. Верховный представитель ЕС считает, что отношения между Вьетнамом и ЕС будут еще больше укрепляться в контексте того, что ЕС активно реализует ряд политик и инициатив в отношении региона, таких как Стратегия сотрудничества Индийский океан - Тихий океан, Глобальный шлюз (Global Gateway) .., в которых Вьетнам является одним из приоритетных партнеров ЕС по сотрудничеству.

Обе стороны выразили радость по поводу положительных результатов после почти двух лет реализации Соглашения о EVFTA, несмотря на трудности, вызванные пандемией Covid-19, ЕС является третьим по величине экспортным рынком и пятым по величине импортером Вьетнама. Министр иностранных дел Буй Тхань Шон и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель договорились содействовать сотрудничеству путем расширения обмена делегациями высокого уровня, эффективной реализации существующих механизмов сотрудничества, тесной координации в многосторонних форумах, сотрудничества в области энергетики, адаптации к изменению климата, перехода к «зеленой» экономике, цифровой экономики, инфраструктуры… Жозеп Боррель отметил просьбу Вьетнама о скорейшем снятии «желтой карточки» с ННН-торговли вьетнамскими морепродуктами и ускорении ратификации странами-членами Соглашения о защите инвестиций ЕС-Вьетнам (EVIPA).

Буй Тхань Шон поблагодарил ЕС и его страны-члены за ценную и своевременную поддержку в предотвращении и борьбе с эпидемией Covid-19 во Вьетнаме.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Относительно ситуации в Украине Буй Тхань Шон в очередной раз подтвердил последовательную позицию Вьетнама, который настойчиво выступает за урегулирование споров и разногласий мирными средствами на основе соблюдения Устава Организации Объединенных Наций и основополагающих принципов международного права, обеспечения безопасности и охраны гражданских лиц, защиты основной гражданской инфраструктуры, активного вклада в оказании гуманитарной помощи, участие в дипломатическом процессе, диалоге и переговорах, а также в реконструкции и восстановлении Украины.

По этому случаю Буй Тхань Шон повторил приглашение Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля посетить Вьетнам, которое последний с радостью принял.

В тот же день Буй Тхань Шон также провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Сийярто Петером.

Буй Тхань Шон поздравил Сийярто Петера с переназначением министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

Обе стороны подтвердили важность всестороннего партнерства между Вьетнамом и Венгрией, высоко оценив позитивный прогресс в двустороннем сотрудничестве за последнее время, выраженный регулярным обменом делегациями на всех уровнях, в том числе высокого уровня.

Стороны выразили удовлетворение результатами экономического сотрудничества, двусторонний товарооборот в 2021 году превысил один миллиард долларов США. Стороны договорились укреплять эффективное и предметное сотрудничество в следующее время, активно координировать работу по подготовке содержания для 10-го заседания Совместного комитета по вьетнамско-венгерскому экономическому сотрудничеству.

Министр Буй Тхань Шон поблагодарил Венгрию за предоставление Вьетнаму приоритетной помощи в целях развития и высоко оценил усилия венгерского правительства по продвижению проектов сотрудничества с использованием ОПР, включая проект онкологической больницы Кантхо.

По этому случаю министр иностранных дел Венгрии сердечно пригласил министра иностранных дел Буи Тхань Шона посетить Венгрию с официальным визитом в соответствующее время.