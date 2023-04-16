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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкен
На переговорах обе стороны рассмотрели положительные сдвиги во всеобъемлющем партнерстве между Вьетнамом и США за последнее время, что выражается в росте двустороннего товарооборота до 123 миллиардов долларов США в 2022 году, отметили, что идут активное сотрудничество между двумя странами в предотвращении пандемии COVID-19, эффективные проекты сотрудничества по преодолению последствий войны, такие как проекта очистки земли от химикатов на территории аэропорта Бьенхоа, а число вьетнамских студентов в Соединенных Штатах увеличивается.
Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам считает США одним из своих важнейших партнеров и желает продолжать развивать всестороннее партнерство на основе взаимной выгоды, взаимного уважения независимости и суверенитета, территориальной целостности и политических институтов. Буй Тхань Сон высоко оценил координацию между двумя министерствами иностранных дел за последнее время, особенно отметил роль госсекретаря Блинкена в продвижении вьетнамско-американских отношений, включая телефонный разговор на высоком уровне между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом Джо Байденом, способствующий укреплению доверия, создающий дополнительную мотивацию и открывающий новый этап сотрудничества между двумя странами в ближайшее время.
Министр иностранных дел Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам увеличить обмен делегациями и контакты на всех уровнях, особенно на высоком уровне в 2023 году, по случаю 10-й годовщины создания Всеобъемлющего партнерства, продолжать содействовать углублению двусторонних отношений, по существу, на благо двух стран, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Со своей стороны Госекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США придают большое значение дружбе и всестороннему сотрудничеству с Вьетнамом, согласился с министром Буй Тхань Шоном в том, что обеим сторонам необходимо продолжать сотрудничество и развивать двусторонние отношения на принципах, согласованных высшим руководством двух сторон. Высоко оценивая динамичное развитие, роль и положение Вьетнама в регионе, Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов уважению политических институтов, независимости, суверенитета и территориальной целостности территории Вьетнама, поддерживая «сильную, независимую, самодостаточную, процветающий" Вьетнам. Что касается содержания сотрудничества, Блинкен подтвердил, что правительство США будет продолжать выделять ресурсы и бюджет на поддержку Вьетнама в преодолении последствий войны и продолжать поддерживать сотрудничество между двумя странами в таких важных областях, как торговля, инвестиции, наука - технологии, цифровая трансформация, зеленая трансформация, подготовка кадров высокого качества для достижения целей развития Вьетнама.
Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Буй Тхань Шон предложил США продолжать играть активную роль в способствовании поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, а также во всем мире. Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают центральную роль АСЕАН в регионе и будут продолжать развивать сотрудничество в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства между АСЕАН и США, сотрудничество Меконга и США, реагирование на изменение климата и участие в миротворческих операциях ООН. Стороны также обменялись мнениями по вопросу о Восточном море и пришли к единому мнению о важности мира, безопасности, стабильности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, разрешения споров мирными средствами в соответствии с международным правом, включая положения Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. (UNCLOS), полностью реализовать DOC и работать над созданием эффективного и существенного COC.