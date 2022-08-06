Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял участие на 29-м Региональном форуме АСЕАН

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Фото: ВИА

В духе откровенного и предметного диалога страны уделили много времени обсуждению региональных и международных вопросов. Разделяя общие опасения, министр Буй Тхань Шон особо подчеркнул важность диалога, добросовестного сотрудничества и ответственного вклада в достижение общей цели мира, безопасности, стабильности и развития.

Подтверждая принципиальную позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря, Буй Тхань Шон подчеркнул важность обеспечения мира, безопасности, стабильности, безопасности, свободы судоходства и пролета в Восточном море, призывал строить это море как море мира, стабильности и сотрудничества, призывал АСЕАН и Китай продолжать прилагать усилия для полного и эффективного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшего принятия эффективного, действенного и надлежащего Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС 1982 г.

В связи с недавними событиями в регионе, Буй Тхань Шон подтвердил позиции АСЕАН и Вьетнама, призвав все стороны проявлять сдержанность, не допускать осложнения ситуации и разрешать разногласия и споры мирными средствами, соблюдать международные права, Устав ООН и Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДДС). Министр также заявил, что АСЕАН будет поддерживать взаимодействие с Мьянмой, содействовать реализации Консенсуса из пяти пунктов лидеров АСЕАН на благо народа Мьянмы и во имя мира, стабильности и развития в регионе.

Конференция приняла Декларации АРФ о содействии миру, стабильности посредством мер доверия и превентивной дипломатии, сохранении региона Юго-Восточной Азии, свободного от ядерного оружия, и приняла Рамочный документ АРФ об инклюзивных процессах предотвращения и дипломатии разрешения конфликтов.

29-й Форум АРФ является последним мероприятием, завершающим срочную и насыщенную рабочую неделю министров иностранных дел стран АСЕАН и партнеров в рамках АММ-55 и связанных с ней конференций в Пномпене, Камбоджа.

Также во второй половине дня 5 августа министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел встречи с министрами иностранных дел США, Кореи, Австралии и Тимо Лесте.



