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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял торгового представителя США

13 февраля в Ханое, министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял торгового представителя США Кэтрин Тай, находящейся во Вьетнаме с первым визитом на уровне министра у правительства Бидена. Визит открыл серию мероприятий по празднованию 10-летия Всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США.
  На приеме. Фото: baoquocte.vn  
На встрече обе стороны обсудили ряд вопросов по усилению двухсторонних отношений, ярким успехом которых является именно торговые связи. Двухсторонний товарооборот в 2022 году достиг более 123 млрд. долл. США, что увеличено на 11% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Координацию между двумя странами в рамках Форума экономического сотрудничества Вьетнам – США, Индо-тихоокеанской экономической основы для процветания (IPEF), сотрудничества в рамках субрегиона и др. Обе стороны отметили важную роль свободной, открытой, справедливой торговли, основанной на международных правах, принципах устойчивого, инклюзивного развития в регионе, в котором АСЕАН играет центральную роль.

Торговый представитель США Кэтрин Тай высоко оценила участие Вьетнама в процессе региональной экономической интеграции, заявила, что основным приоритетом правительства США сейчас является содействие восстановлению торговли и экономическому росту в направлении устойчивости и и инклюзивности на основе уроков, извлеченных из реагирования на пандемию COVID-19. Соответственно, США делают акцент на укреплении партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана.

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон приветствовал визит и высоко оценил личный вклад Кэтрин Тай в развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Помимо экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, министр Буй Тхань Шон подчеркнул потенциал сотрудничества между двумя странами в области реагирования на изменение климата, энергетической трансформации, цифровой трансформации и зеленого роста. Буй Тхань Шон предложил США в ближайшее время выполнить свои обязательства по поддержке Вьетнама и других стран в реализации международных соглашений по реагированию на изменение климата, включая Декларацию о партнерстве для справедливого энергетического перехода. Министр Буи Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам готов координировать свои действия с США для успешной организации Года АТЭС 2023.

ВИА/ИЖВ

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