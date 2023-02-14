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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял торгового представителя США
Торговый представитель США Кэтрин Тай высоко оценила участие Вьетнама в процессе региональной экономической интеграции, заявила, что основным приоритетом правительства США сейчас является содействие восстановлению торговли и экономическому росту в направлении устойчивости и и инклюзивности на основе уроков, извлеченных из реагирования на пандемию COVID-19. Соответственно, США делают акцент на укреплении партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана.
Министр иностранных дел Буй Тхань Шон приветствовал визит и высоко оценил личный вклад Кэтрин Тай в развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Помимо экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, министр Буй Тхань Шон подчеркнул потенциал сотрудничества между двумя странами в области реагирования на изменение климата, энергетической трансформации, цифровой трансформации и зеленого роста. Буй Тхань Шон предложил США в ближайшее время выполнить свои обязательства по поддержке Вьетнама и других стран в реализации международных соглашений по реагированию на изменение климата, включая Декларацию о партнерстве для справедливого энергетического перехода. Министр Буи Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам готов координировать свои действия с США для успешной организации Года АТЭС 2023.