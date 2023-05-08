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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял руководителей корпорации AstraZeneca
Заслушав доклад о реализуемых программах компании AstraZeneca во Вьетнаме, особенно о проекте по посадке 22,5 миллионов деревьев на сумму 50 млн. долл. США для восстановления лесов и ландшафтов, Министр Буй Тхань Шон высоко оценил партнерские отношения AstraZeneca с сектором здравоохранения Вьетнама и вклад корпорации в развитие сектора здравоохранения Вьетнама за последние 25 лет, что свидетельствует о том, что AstraZeneca является надежным партнером медицинской сферы Вьетнама.
Вьетнам высоко оценил сотрудничество с компанией AstraZeneca, сказал он. Помимо положительного вклада в глобальную борьбу с COVID-19, компания AstraZeneca оказала раннюю и своевременную поддержку в борьбе с пандемией во Вьетнаме. Первый успешный визит генерального директора компании Паскаля Сорио во Вьетнам в мае прошлого года открыл новые, потенциальные и долгосрочные направления сотрудничества между двумя сторонами не только в области профилактики и борьбы с пандемией, но и в новых областях, таких как реагирование на изменение климата и зеленое развитие.
Глава МИД Вьетнама подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям сотрудничества с AstraZeneca. В дополнение к своему активному вкладу в борьбу с Covid-19 в глобальном масштабе, AstraZeneca оказала раннюю и своевременную поддержку в борьбе с эпидемией во Вьетнаме. Проект по посадке 22,5 млн деревьев во Вьетнаме стоимостью 50 млн долларов США соответствует курсу быстрого и устойчивого развития Вьетнама и твердым обязательствам правительства Вьетнама, сделанным на COP26, по стремлению к нетто-нулевому уровню выбросов к 2050 году.
Он предложил компании AstraZeneca продолжить эффективную реализацию Меморандума о взаимопонимании по укреплению сотрудничества с Министерством здравоохранения Вьетнама, способствуя повышению потенциала здравоохранения Вьетнама и самообеспеченности лекарствами, вакцинами и медицинским оборудованием; поделиться с Вьетнамом опытом и технологиями в области сокращения выбросов и реагирования на изменение климата; а также помочь стране в профилактике и борьбе с пандемиями.
Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Министерство иностранных дел Вьетнама активно поддерживает AstraZeneca в реализации проектов во Вьетнаме, способствуя укреплению отношений сотрудничества между корпорацией и соответствующими вьетнамскими агентствами.