Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял индийского дипломата

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон 30 мая устроил прием в честь заместителя Министра иностранных дел Индии Саураба Кумара, который находился во Вьетнаме в качестве сопредседателя 12-х политических консультаций и 9-го Стратегического диалога между двумя министерствами иностранных дел.

В ходе встречи министр Шон поздравил Индию с ее важными достижениями в строительстве и развитии страны, профилактике и борьбе с COVID-19 и восстановлении экономики.

Он предложил обеим сторонам продолжать совместную работу по продвижению важных столпов сотрудничества, таких как политика и дипломатия, оборона и безопасность, торговля и инвестиции, наука и технологии, культура и народная дипломатия, особенно сотрудничество в области туризма в контексте того, что два страны открыли свои границы.

Со своей стороны, заместителя Министра иностранных дел Индии Кумар подтвердил, что Индия всегда считает Вьетнам важной опорой своей политики «Действия на Востоке», и пообещал тесно координировать свои действия для дальнейшего наращивания всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в будущем.

Министр Шон попросил Кумара передать его приглашение министру иностранных дел Индии С. Джайшанкару посетить Вьетнам и стать сопредседателем 18-го заседания Совместного комитета Вьетнама и Индии по экономическому, торговому, научному и технологическому сотрудничеству, которое запланировано на вторую половину 2022 года.

Утром того же дня постоянный заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву и Саураб Кумар выступили сопредседателями 12-х политических консультаций и 9-го Стратегического диалога между двумя министерствами иностранных дел.

Стороны провели откровенные и открытые обсуждения двустороннего сотрудничества, а также региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Они согласились, что всестороннее стратегическое партнерство Вьетнама и Индии продолжает активно развиваться в различных областях. Они с удовлетворением отметили практическое и эффективное сотрудничество в области обороны, безопасности и двусторонней торговли, которое в 2021 году достигнет 13,2 млрд. долл. США и находится на пути к цели в 15 млрд. долл. США.

Нгуен Минь Ву предложил обеим сторонам хорошо координировать свои действия, чтобы подготовиться к визитам на высоком уровне и механизмам сотрудничества в ближайшее время, высоко оценив поддержку Индии в области медицинского оборудования и передачи технологий для производства вакцин, которые помогли Вьетнаму преодолеть пандемию COVID-19.

Он выразил надежду, что индийская сторона и впредь будет создавать благоприятные условия для двусторонней торговли, а также увеличивать инвестиции во Вьетнам в сферах нефти и газа, автомобилестроения, информационных технологий, возобновляемых источников энергии, высокотехнологичного сельского хозяйства и инноваций.

Саураб Кумар подчеркнул, что Индия всегда придает большое значение и желает постоянно развивать всестороннее стратегическое партнерство с Вьетнамом.

Он согласился тесно координировать свои действия с министерствами, секторами и местными органами Вьетнама для организации значимых мероприятий по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны выразили удовлетворение и договорились продолжать тесную координацию, а также взаимную поддержку на международных и региональных форумах, особенно в ООН и в рамках сотрудничества АСЕАН-Индия.

Что касается вопроса Восточного моря, обе стороны согласились с необходимостью поддержания мира, стабильности, сотрудничества, развития и уважения международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), а также на основе уважения суверенных прав стран, свободы авиации и судоходства.