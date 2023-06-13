Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял заместителя министра иностранных дел Таиланда

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон (справа) принял заместителя министра иностранных дел Таиланда. Фото: МИД

Во второй половине дня 12 июня 2023 г. в штаб-квартире МИД министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял постоянного заместителя министра иностранных дел Таиланда Саруна Чароэнсувана по случаю его визита во Вьетнам и сопредседательствования на 9-м заседании вьетнамско-таиландского политического консультативного механизма.Министр Буй Тхань Шон высоко оценил сильное и широкое развитие расширенного стратегического партнерства Вьетнама и Таиланда, особенно в области политики и дипломатии, торговли и инвестиций... В целях повышения эффективности механизма политических консультаций министр предложил продолжить продвижение роль этого механизма в рассмотрении и предложении направлений эффективной реализации договоренностей между высшими руководителями двух стран в целом, между двумя министерствами иностранных дел в частности, а также в обмене мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.Что касается направления сотрудничества в ближайшее время, министр иностранных дел Буй Тхань Шон предложил двум министерствам иностранных дел координировать свои действия для содействия обмену делегациями на всех уровнях, особенно в 2023 году по случаю 10-летия установления стратегического партнерства между Вьетнамом и Таиландом, продвигать роль моста для содействия эффективной реализации Программы действий по реализации расширенного стратегического партнерства между Вьетнамом и Таиландом на период 2022–2027 годов, особенно инициативы «Три соединения» (соединение цепочек поставок; соединение экономического, делового и местного круга; соединение стратегий устойчивого роста между двумя странами); содействовать сотрудничеству в новых областях, таких как цифровая экономика, «зеленая» экономика, энергетический переход... Министр также предложил обеим сторонам продолжать активно координировать свои действия в рамках консультаций и взаимной поддержки в многосторонних механизмах, особенно в ООН, АСЕАН и субрегионе Меконг.Со своей стороны постоянный заместитель министра Сарун Чароэнсуван выразил желание приветствовать министра иностранных дел Буй Тхань Шона с визитом в Таиланде, поблагодарил министра за внимание и обмениваемый контент, обязался координировать и эффективно реализовывать содержание сотрудничества во всех важных областях между двумя странами, включая оборону и безопасность, торговлю, инвестиции, культуру, туризм и обмены между людьми. Сарун Чароэнсуван подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Таиланда в регионе. Обе стороны согласились, что обеим сторонам следует продолжать тесную координацию для сохранения единства и центральной роли АСЕАН, а также укреплять сотрудничество в региональных и международных механизмах. Сарун Чароэнсуван также сообщил, что помимо крупных корпораций с эффективными инвестиционными проектами во Вьетнаме, все больше и больше тайских предприятий заинтересованы и хотят расширить свои инвестиции и бизнес во Вьетнаме.