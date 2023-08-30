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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял Губернатора японской Нагасаки
Буй Тхань Шон предложил губернатору Оиси содействовать провинциальному бизнесу в увеличении инвестиций и бизнеса во Вьетнаме, особенно в таких сильных областях, как высококачественное сельское хозяйство, рыболовство и промышленность, производство, вспомогательные промышленности...
МО своей стороны Оиси Кенго выразил свое впечатление о достижениях социально-экономического развития Вьетнама за последние годы,; информировал о результатах сотрудничества между Нагасаки и Куангнам и согласился поддержать расширение сотрудничества между Нагасаки и другими населенными пунктами Вьетнама в области инвестиций, торговли, культуры и туризма.... Губернатор высоко оценил вклад почти 3.000 вьетнамцев в социально-экономическое развитие профектуры, выразил желание расширить прием стажеров, медсестер и вьетнамских рабочих, особенно в контексте того, что японское общество сталкивается с проблемой старения населения, обязовался продолжать создавать благоприятные условия для жизни, учебы и работы вьетнамцев в провинции.