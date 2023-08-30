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НОВОСТИ

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял Губернатора японской Нагасаки

29 августа 2023 года в здании МИД Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял делегацию префектуры Нагасаки Японии во главе с губернатором Оиси Кенго, совершающую визит во Вьетнам с 27 по 31 августа 2023 года.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял губернатора провинции Нагасаки, Япония. Фото: МИД  
На встрече министр иностранных дел Буй Тхань Шон приветствовал губернатора Оиси Кенго и делегацию, отметил, что визит проходит накануне празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией. Он высоко оценил усилия губернатора Оиси Кенго по развитию дружественного сотрудничества и обменов между провинцией Нагасаки и Вьетнамом в целом и вьетнамскими населенными пунктами в частности. Министр выразил удовлетворение хорошим, быстрым и всесторонним развитием вьетнамско-японских отношений при высоком политическом доверии, подтвердив, что Вьетнам рассматривает местное сотрудничество между двумя странами как важный, практичный и эффективный канал сотрудничества для укрепления экономического, торгового и трудового сотрудничества, а также обмена между людьми между двумя странами.

Буй Тхань Шон предложил губернатору Оиси содействовать провинциальному бизнесу в увеличении инвестиций и бизнеса во Вьетнаме, особенно в таких сильных областях, как высококачественное сельское хозяйство, рыболовство и промышленность, производство, вспомогательные промышленности...

МО своей стороны Оиси Кенго выразил свое впечатление о достижениях социально-экономического развития Вьетнама за последние годы,; информировал о результатах сотрудничества между Нагасаки и Куангнам и согласился поддержать расширение сотрудничества между Нагасаки и другими населенными пунктами Вьетнама в области инвестиций, торговли, культуры и туризма.... Губернатор высоко оценил вклад почти 3.000 вьетнамцев в социально-экономическое развитие профектуры, выразил желание расширить прием стажеров, медсестер и вьетнамских рабочих, особенно в контексте того, что японское общество сталкивается с проблемой старения населения, обязовался продолжать создавать благоприятные условия для жизни, учебы и работы вьетнамцев в провинции.

ИЖВ/ВИА

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