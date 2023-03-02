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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял государственного секретаря Норвегии по иностранным делам

Во второй половине дня 1 марта в здании Министерства иностранных дел Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял Государственного секретаря Норвегии по иностранным делам Эрлинга Риместада, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Министр иностранных дел Буи Тхань Шон принял государственного секретаря МИД Норвегии Эрлинга Риместада. Фото: Лам Кхань/ВИА  
На встрече министр Буй Тхань Шон приветствовал визит, подтвердив, что Вьетнам придает большое значение традиционному сотрудничеству с Норвегией, и выразил удовлетворение тем, что обе стороны установили хорошие отношения во многих областях как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, высоко оценил практическую работу делегации с Минсельхозом, Минпромторгом.

Министр Буй Тхань Шон предложил двум министерствам иностранных дел продолжать тесно координировать и способствовать обмену делегациями на всех уровнях, ускорять переговорный процесс по Соглашению о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и блоком ЕАСТ (включая 4 страны Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию).

Министр Буй Тхань Шон призвал агентства двух стран изучить возможность установления двусторонних рамок сотрудничества в области морской экономики и зеленого перехода, способствовать созданию новых и практических импульсов сотрудничества в областях, где Норвегия обладает сильными технологиями, опытом, капиталом, а Вьетнам нуждается в развитии.

Со своей стороны Эрлинг Риместад выразил удовлетворение визитом во Вьетнам в контексте положительного развития традиционной дружбы между двумя странами, подтверждая, что Норвегия считает Вьетнам приоритетным партнером в Юго-Восточной Азии и желает дальнейшего укрепления связей.

На основе нынешних хороших отношений госсекретарь Эрлинг Риместад выразил единое мнение о дальнейшем развитии политических контактов и обмене делегациями на всех уровнях, ведении переговоров в духе гибкости и взаимной выгоды для подписания соглашения с ЕАСТ, расширении сотрудничества в областях с общим потенциалом и интересом, особенно в контексте того, что две страны присоединились к Соглашению о партнерстве по преобразованию справедливой энергии (JETP).

Стороны договорились продолжать развивать сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в рамках механизма Организации Объединенных Наций, а также в рамках сотрудничества между АСЕАН и Норвегией.

ВИА/ИЖВ

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