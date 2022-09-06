Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял Генерального директора ЮНЕСКО

Во второй половине дня 5 сентября в здании Министерства иностранных дел министр Буй Тхань Шон принял Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле. Фото: МИД

На встрече Буй Тхань Шон приветствовал первый официальный визит Одри Азуле во Вьетнам и подтвердил важную роль ЮНЕСКО в содействии поддержанию и укреплению мира и устойчивого развития и процветания стран и народов во всем мире во все эти 75 лет.

Министр Буй Тхань Шон выразил удовлетворение тем, что отношения сотрудничества между Вьетнамом и ЮНЕСКО процветаются, особенно после визита в ЮНЕСКО премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в ноябре 2021 года и подписания сторонами Меморандума о взаимопонимании на 2021-2025 гг. в сферах образования, культуры, науки и информационно-коммуникационных технологий. Буй Тхань Шон также высоко оценил поддержку Вьетнама со стороны ЮНЕСКО в таких важных областях, как сохранение и популяризация объектов культурного наследия, мировых геопарков, биологических и природных заповедников, участие в Сети творческих городов, Глобальной сети обучающихся городов...

На встрече стороны также обменялись мнениями о ситуации в мире и роли нынешних многосторонних форумов в решении глобальных проблем и вызовов. Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам будет и впредь оставаться активным и ответственным членом и выполнять свои международные обязательства по внесению более существенного и эффективного вклада в общую работу ЮНЕСКО. В этом духе Вьетнам выдвинет свою кандадатуру в член Комитета всемирного наследия на срок 2023-2027 гг., чтобы присоединиться к другим странам в разработке политики, а также в продвижении мер по защите культурного и природного наследия, природы и желает получить поддержку со стороны ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле высоко оценила практический и эффективный вклад Вьетнама в общую работу организации, а также активную и ответственную роль Вьетнама в качестве члена Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 гг. поздравила Вьетнам с избранием с наибольшим количеством голосов в Межправительственную комиссию Конвенции по охране нематериального культурного наследия на срок 2022-2026 гг.

Г-жа Одри Азуле выразила удовлетворение тем, что ее пригласили посетить и выступить на праздновании 35-й годовщины принятия резолюции ЮНЕСКО в честь президента Хо Ши Мина, внесшего важный вклад в области культуры, образования, искусства и дела национального освобождение, борьбу за мир, демократию и социальный прогресс народов мира.

Одри Азуле рекомендовала Вьетнаму продолжать балансировать сохранение и развитие, подчеркнув, что будет способствовать обмену научными достижениями между развитыми и развивающимися странами – членами ЮНЕСКО, а также подтвердила, что будет поддерживать Вьетнам во всех областях образования, культуры, науки и информационно-коммуникационных технологий.



