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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон подчеркнул решимость в отношении зеленого перехода на конференции Совета министров ОЭСР 2023 г.
Выступая на дискуссионной сессии, министр Буй Тхань Шон подчеркнул: «Климатическая проблема была и будет одной из самых больших проблем времени, угрожающей продовольственной безопасности, водным ресурсам, негативно влияющей на средства к существованию людей во всем мире. На пути к поиску мер на этот вызов мы единогласно осознали безотлагательность и решимость преобразовать мировую экономику из «коричневой» в «зеленую».
Много инициатив было выдвинуто в рамках Парижской конференции, конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата COP 26, COP 27, Программы действий по борьбе с изменением климата (IPAC), Азиатского сообщества по нулевым выбросам (AZEC), Форума по сокращению выбросов углерода (IFCMA). Следующим шагом на пути действий в пользу климата является превращение осведомленности в действия в глобальном масштабе. Чтобы развивающаяся страна с переходной экономикой преуспела в этом процессе, необходимо обеспечить следующие критерии: сбалансированность, справедливость, синхронность и прорыв.
В частности, процесс зеленого перехода должен обеспечивать баланс и справедливость. Это стратегический баланс между переходом на чистую энергию и энергетической безопасностью с учетом различных условий стран для создания разнообразных и весьма практичных дорожных карт энергетического перехода. Это справедливость в доступе к зеленым технологиям и зеленым финансам для развивающихся и слаборазвитых стран, справедливость в обеспечении пространства и возможностей развития среди групп стран и общественных групп в обществе, чтобы никто или страна не остались позади.
Зеленая трансформация должна осуществляться в глобальном масштабе. Национальных границ климатического вызова не существует. Дыра в озоновом слое в каком-нибудь уголке мира быстро повлияет на глобальное изменение климата. Следовательно, необходимо координировать политики и решимость реализации всех стран мира.
Процесс зеленого перехода — это революция, которая требует прорывного мышления и действий для успеха, особенно смелого применения новых, более экологичных, более эффективных и интеллектуальных технологий. Чтобы снизить риски компромиссов при совершении прорыва, Вьетнам надеется, что страны ОЭСР, находящиеся в авангарде технологий, помогут в разработке и передаче эффективных, безопасных и подходящих новых технологий другим развивающимся странам.
Министр Буй Тхань Шон также сказал, что Вьетнам является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. Переход к зеленой экономике, к экономике замкнутого цикла с низким уровнем выбросов всегда был последовательной политикой развития Вьетнама. Несмотря на то, что Вьетнам является развивающейся страной и страной с переходной экономикой, он взял на себя амбициозные обязательства и разделил с международным сообществом ответственность за реагирование на изменение климата. Эта решимость была четко продемонстрирована твердой приверженностью Вьетнама на COP26, созданием Партнерства для справедливого энергетического перехода (JETP) со странами Группы промышленно развитых стран (G7) и совсем недавно принятием Национального плана развития энергетики на период 2021-2030 гг.
Министр Буй Тхань Шон заключил: «Эта дорожная карта действий по борьбе с изменением климата может быть успешной только при поддержке международных друзей, особенно ОЭСР, посредством финансовой поддержки, передачи технологий, строительства институтов, политики, управления и подготовки высококачественных человеческих ресурсов. Вьетнам также ожидает от ОЭСР поддержки в управлении и устойчивом использовании водных ресурсов, особенно в районе дельты Меконга во Вьетнаме».