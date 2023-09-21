НОВОСТИ
Министр иностранных дел Буй Тхань Шон подписал Соглашение по открытому морю
Как передает корреспондент ВИА при ООН, Вьетнам является одной из первых стран, подписавших Соглашение, посылая убедительный сигнал о том, что Вьетнам является активным и ответственным членом международного сообщества, вместе со странами всего мира решающим глобальные проблемы, способствуя миру, процветанию и устойчивому развитию.
Принятие и подписание Соглашения является исторической вехой в усилиях международного сообщества по защите морской среды в контексте реализации Повестки дня на период до 2030 года, особенно 14-ой Цели устойчивого развития по сохранению и устойчивому использованию моря и морских ресурсов. Это третье соглашение, согласованное и подписанное в рамках Конвенции 1982 года по морскому праву.
В беседе с журналистом ВИА в Нью-Йорке министр Буй Тхань Шон отметил, что Соглашение по открытому морю является одним из самых заметных международных договоров за последнее десятилетие по нескольким причинам. Во-первых, как следует из названия, Соглашение об открытом море регулирует эксплуатацию, совместное использование выгод и сохранение морских генетических ресурсов в международных водах.
Во-вторых, сегодняшнее подписание Соглашения является кульминацией почти двухдесятилетних усилий международного сообщества, привлекает к участию большинство стран-членов Организации Объединенных Наций, включая страны, не имеющие моря или не являющиеся членами Конвенции по морскому праву.
Министр Буй Тхань Шон заявил, что для Вьетнама Соглашение имеет много важных значений. Во-первых, это убедительный сигнал о том, что Вьетнам является активным и ответственным членом международного сообщества, объединяющим усилия со странами всего мира для решения глобальных проблем и содействия миру, процветанию и устойчивому развитию.
Во-вторых, Соглашение продолжает укреплять систему правовых документов, основанных на Конвенции 1982 года по морскому праву, в области управления морями и океанами для достижения целей устойчивого развития. Соглашение в очередной раз подтверждает Конвенцию 1982 года по морскому праву в качестве правовой основы для всей деятельности на море. Все морские претензии не должны наносить ущерб общим интересам международного сообщества, объем международных вод, живые морские ресурсы которых принадлежат всему человечеству, и определенных посредством и в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
В-третьих, Соглашение открывает возможности для Вьетнама и других развивающихся стран участвовать в научных исследованиях, передаче морских технологий и получении экономической выгоды от совместного использования выгод с другими странами. Это особенно важно для достижения цели: «Вьетнам станет сильной, устойчиворазвивающейся, процветающей, безопасной морской державой, морская экономика вносит важный вклад в экономику страны, способствуя превращению нашей страны в современную индустриальную страну с социалистической ориентацией».
В-четвертых, Соглашение создает и поощряет механизмы международного сотрудничества, создавая возможности для Вьетнама для развития сотрудничества, усиления переплетения интересов и содействия защите родины на раннем этапе и на расстоянии.
В-пятых, участие в Соглашении способствует реализации видения Морской стратегии Вьетнама «активного и ответственного участия в решении международных и региональных проблем на морях и океанах», реализации стремлений играть «основную, ведущую и посредническую роль в многосторонних форумах, имеющих стратегическое значение для страны», отмеченных в Директиве 25 Секретариата ЦК КПВ о развитии и повышении уровня международных отношений до 2030 года.
Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицируют и одобрит 60 стран.