Министр иностранных дел Буй Тхань Шон находится с официальным визитом в Германии

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Фото: ВИА





По сообщению корреспондента ВИА в Германии, в рамках визита министр Буй Тхань Шон провел переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, посетил с визитом вежливости президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и председателя Федерального совета Германии Бодо Рамелова, премьер-министра земли Гессен Борис Райна, государственного секретаря Министерства экономики и защиты климата Германии Михаэля Кельнера.На встречах с руководителями германской стороны министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение стратегическому партнерству между двумя странами, и рад тому, что сотрудничество между двумя странами хорошо развивается в различных областях. Он поблагодарил правительство и народ Германии за помощь и поддержку большого количества вакцин против COVID-19, а также медицинского оборудования, что помогло Вьетнаму контролировать эпидемическую ситуацию и открыться для социально-экономического восстановления; предложил обеим сторонам расширить и укрепить сотрудничество для углубления содержания стратегического партнерства двух стран.Лидеры Германии подтвердили, что Вьетнам является важным партнером Германии в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они выразили радость по поводу позитивного развития отношений сотрудничества между двумя странами в различных областях; в то же время еще раз поблагодарили правительство и народ Вьетнама за помощь масками с момента вспышки нового заболевания в 2020 году; передали приветствие президенту Нгуен Суан Фуку и высокопоставленным вьетнамским лидерам, выразив желание посетить Вьетнам в ближайшее время.Что касается двусторонних торгово-экономических отношений, министр Буи Тхань Шон предложил обеим сторонам продолжать эффективно выполнять Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским Союзом (EVFTA); выразив надежду, что парламент Германии вскоре завершит ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а правительство Германии поддержит Европейскую комиссию (ЕК) в скорейшем снятии «желтой» карточки, наложенной на экспорт водной продукции Вьетнама, в целях дальнейшего поддержания инвестиционно-деловой и торговой деятельности между двумя странами.Стороны договорились активизировать сотрудничество в новых областях, таких как реагирование на изменение климата, возобновляемые источники энергии... для углубления содержания стратегического партнерства, способствуя полной реализации целей двух стран в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (COP26), способствуя решению глобальных проблем.Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и председатель Федерального совета Германии Бодо Рамелов заявили, что у обеих сторон все еще есть большой потенциал и возможности для развития сотрудничества в области инвестиций и торговли, а также в областях, в которых Германия имеет сильные стороны, таких как наука и технологии, защита окружающей среды, реагирование на изменение климата, профессиональное и трудовое обучение, сотрудничество между населенными пунктами; договорились работать вместе, чтобы устранить трудности в двусторонних торговых отношениях.Министр Буй Тхань Шон и лидеры Германии также обсудили ряд международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, договорившись о том, что две страны продолжают эффективно координировать и поддерживать друг друга на организациях и форумах, в том числе продвигать сотрудничество АСЕАН и Европейского союза. По вопросу Восточного моря стороны обменялись позициями по обеспечению мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе, разрешению разногласий мирными средствами на основе международного права и Устава Организации Объединенных Наций, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 г. Министр поблагодарил правительство и народ Германии за их заботу и поддержку вьетнамской общины в Германии, с надеждой на то, что немецкая сторона продолжит создавать условия для вьетнамской общины в Германии, чтобы она могла успешно интегрироваться и способствовать разнообразию, развитию немецкой экономики и общества, выступая в качестве моста между двумя странами.По случаю визита Министр Буй Тхань Шон провел рабочую встречу с сотрудниками посольства Вьетнама в Германии и посетил представителей вьетнамской общины в этой стране./.