Министр иностранных дел Буй Тхань Шон находится с официальным визитом в Австрии

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон (слева) встречается со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом. (Фото: ВИА)

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон посетил Австрию с официальным визитом 28 и 29 сентября, что является важным событием, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений (1972-2022 гг.).

В ходе визита министр иностранных дел Шон нанес визит вежливости президенту Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке, провел переговоры со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом, встретился с министром цифровых технологий и экономики Мартином Кохером и министром по делам ЕС и конституции Федерального Канцелярия Австрии Каролиной Эдтштадлер.

В ходе встреч с австрийскими лидерами глава МИД подтвердил, что Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству с Австрией. Он воспользовался случаем, чтобы предложить обеим сторонам увеличить обмен делегациями, особенно на высоком уровне, и обсудить с австрийской стороной меры по дальнейшему расширению и углублению многогранного сотрудничества между двумя странами.

Все австрийские лидеры подтвердили уважение роли и положения Вьетнама в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выразили надежду на укрепление двусторонних связей в области политики и дипломатии, экономики, торговли, инвестиций, возобновляемых источников энергии и здравоохранения.

Обе стороны с радостью отметили, что политическое сотрудничество, а также регулярные контакты и визиты на высоком уровне в последнее время способствовали установлению политического доверия между двумя странами и приданию импульса сотрудничеству.

Благодаря положительному эффекту Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) торговля и инвестиции стали ярким пятном в отношениях между Вьетнамом и Австрией, при этом двусторонний товарооборот достиг 3,35 млрд. долл. США, что почти на 14% больше, чем в 2020 году.

Обе стороны договорились продолжать тесную координацию, чтобы в полной мере использовать возможности, созданные EVFTA, и облегчить доступ на рынки для экспорта друг друга.

Австрийская сторона приняла к сведению предложение министра иностранных дел Вьетнама о том, чтобы австрийский парламент досрочно ратифицировал Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС, а правительство Австрии поддержало досрочное снятие «желтой» карточки ЕС с вьетнамских морепродуктов.

Стороны также обсудили возможность расширения сотрудничества в новых областях, таких как «зеленые» финансы, возобновляемые источники энергии и защита окружающей среды.

Что касается международного сотрудничества, стороны договорились продолжать координировать и поддерживать друг друга в многосторонних организациях и форумах, в частности, в ООН и стратегическом партнерстве АСЕАН-ЕС.

Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и разделили позицию по урегулированию споров мирными средствами на основе международного права и Устава ООН, а также соблюдения Конвенции ООН по морскому праву 1992 года.

В ходе визита глава МИД Вьетнама также принял участие в церемонии открытия «Вьетнамского культурного пространства», вьетнамско-австрийском бизнес-форуме и церемонии, посвященной 50-летию дипломатических отношений между Вьетнамом и Австрией, а также встретился с официальными лицами и сотрудниками посольства Вьетнама, представителями вьетнамской общины Австрии.