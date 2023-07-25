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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон имел встречу с министром иностранных дел Австрии

По сообщению спецкора ВИА, 24 июля (по местному времени) в Вене министр иностранных дел Буй Тхань Шон, сопровождающий Президента Во Ван Тхыонга в официальном визите в Австрийскую Республику, имел встречу с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон на встрече с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Фото: ВИА  
На встрече Александр Шалленберг выразил удовлетворение новой встречей с Буй Тхань Шоном поле его визита во Вьетнам в апреле и отметил, что визит во Вьетнам в сопровождении большой австрийской бизнес-делегации имел большой успех. По оценке двух министров, обе стороны тесно и эффективно работали над подготовкой официального визита президента Во Ван Тхыонга и высокопоставленной вьетнамской делегации.

Оба министра заявили, что подписание документа о сотрудничестве между двумя министерствами иностранных дел в присутствии глав государств двух стран заложило основу для более тесного и более эффективного сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел, способствуя все более активному развитию отношений между двумя странами.

Два министра договорились, что обе стороны будут продолжать совместную работу, чтобы способствовать обмену делегациями на всех уровнях, развивать сотрудничество в области профессионального обучения, культуры и искусства, а также сотрудничать в новых областях, таких как «зеленая трансформация» и «цифровая трансформация». На встрече министр иностранных дел Австрии заявил, что Австрия вскоре ратифицирует Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), что будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений между двумя сторонами.

По этому случаю стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

ВИА/ИЖВ

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