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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон имел встречу с министром иностранных дел Австрии
Оба министра заявили, что подписание документа о сотрудничестве между двумя министерствами иностранных дел в присутствии глав государств двух стран заложило основу для более тесного и более эффективного сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел, способствуя все более активному развитию отношений между двумя странами.
Два министра договорились, что обе стороны будут продолжать совместную работу, чтобы способствовать обмену делегациями на всех уровнях, развивать сотрудничество в области профессионального обучения, культуры и искусства, а также сотрудничать в новых областях, таких как «зеленая трансформация» и «цифровая трансформация». На встрече министр иностранных дел Австрии заявил, что Австрия вскоре ратифицирует Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), что будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений между двумя сторонами.
По этому случаю стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.