Министр иностранных дел Буй Тхань Шон: Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Республику Корея достиг существенных результатов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и его корейский коллега Хан Док Су проводят переговоры в Сеуле 2 июля. Фото: ВИA

Во-первых, по словам главы МИД, визит принес много важных результатов, в том числе принятие совместного заявления из восьми основных пунктов, в котором подчеркивается прогресс в отношениях между Вьетнамом и РК с момента их перехода к всеобъемлющему стратегическому партнерству в 2022 году, а также конкретные меры по продвижению двустороннего сотрудничества в области политики, дипломатии, торговли, инвестиций, науки и технологий, культуры, туризма, трудовых ресурсов, обменов между людьми и новых областей сотрудничества.



Он отметил, что министерства, отрасли и предприятия двух сторон подписали 40 соглашений о сотрудничестве в области цифровой трансформации, возобновляемой энергетики, зеленого перехода, изменений климата, полупроводников, искусственного интеллекта, сотрудничества между малыми и средними предприятиями, культуры и туризма.



Во-вторых, визит способствовал укреплению взаимного политического доверия и тесных личных отношений между высшими руководителями двух стран, заявил министр иностранных дел Буй Тхань Шон, добавив, что лидеры подтвердили свою решимость реализовать соглашения на высоком уровне и сделать двустороннее всеобъемлющее партнерство более содержательным, эффективным и долгосрочным.



Лидеры РК отметили сходство истории и культуры двух стран, а также дополнительные характеристики в области экономики и человеческих ресурсов: около 300 000 вьетнамских граждан проживают в РК, 200 000 корейцев - во Вьетнаме, а также 90 000 вьетнамско-корейских мультикультурных семей, что является благоприятным фактором для тесных связей и развития отношений между двумя странами.



Корейские лидеры также подтвердили, что Вьетнам находится в центре внимания внешней политики РК в регионе, включая Индо-Тихоокеанскую стратегию и Инициативу солидарности РК и АСЕАН (KASI). Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил поддержку Вьетнамом политики и целей РК в области развития, включая политику «Глобального стержневого государства».



В-третьих, визит принес практические результаты в области экономики, торговли и инвестиций, способствуя реализации программы действий, достигнутой в июне 2023 года, сказал министр иностранных дел Буй Тхань Шон.

Вьетнам и РК согласились с тем, что экономика является одним из ведущих столпов их сотрудничества, и договорились принять конкретные меры для скорейшего достижения цели в 100 миллиардов долларов США в двусторонней торговле в 2025 году и 150 миллиардов долларов США в 2030 году в сбалансированном и устойчивом направлении. Они пообещали завершить процедуры по открытию своих рынков для вьетнамских помело и корейских дынь в этом году.



Лидеры РК подтвердили, что РК продолжает рассматривать Вьетнам в качестве стратегического партнера по сотрудничеству в области развития, и пообещали оказать поддержку вьетнамским компаниям в расширении их возможностей по более глубокому вовлечению в производственные и снабженческие цепочки корейских компаний. Стороны также договорились укреплять сотрудничество в создании стабильных цепочек поставок основных минералов.



На вьетнамско-корейском бизнес-форуме и семинаре с ведущими экономическими группами РК в области энергетики и финансов премьер-министр Фам Минь Тьинь стал свидетелем подписания 23 сделок о сотрудничестве между предприятиями и местными властями двух стран.



Корейские фирмы высоко оценили инвестиционный климат Вьетнама и выразили большой интерес к инвестированию во Вьетнам в области вспомогательных отраслей, цифровой трансформации, зеленой экономики, полупроводников, экологически чистой энергии, биотехнологий, сети 5G и умных городов.



В-четвертых, в ходе визита стороны поспособствовали сотрудничеству в области человеческих ресурсов, труда, культуры и туризма. РК обязалась оказывать помощь Вьетнаму в подготовке сельскохозяйственных рабочих и обеспечивать благоприятные условия для проживания и работы вьетнамских рабочих в стране, заявил глава МИД.



Он отметил, что Вьетнам и РК договорились укреплять сотрудничество в области культуры, туризма и образования, чтобы достичь цели в 5 миллионов человек, участвующих в обмене между людьми. РК окажет поддержку Вьетнаму в открытии генерального консульства в Пусане в 2024 году и вьетнамского культурного центра в РК, а также поможет Вьетнаму в развитии культурной индустрии. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил РК упростить визовые процедуры и перейти к освобождению от виз вьетнамских граждан.



В-пятых, визит премьер-министра открыл множество возможностей для сотрудничества между двумя сторонами в различных областях, таких как инновации, высокие технологии, возобновляемые источники энергии, цифровая трансформация, зеленая трансформация, борьба с изменением климата, полупроводники и искусственный интеллект.



РК согласилась рассмотреть возможность создания механизмов для обсуждения направлений и конкретных проектов в области полупроводников, искусственного интеллекта и подготовки инновационных кадров, а также пообещала выделить 30 миллионов долларов США в течение четырех лет на проекты исследований и разработок и вторую фазу проекта Вьетнамско-Корейского института науки и технологий (VKIST).



РК подтвердила, что поддержит Вьетнам в организации саммита «Партнерство для зеленого роста и глобальных целей 2030» (P4G) в апреле 2025 года, сказал министр иностранных дел Буй Тхань Шон.



Во время визита в РК с 30 июня по 3 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в 34 мероприятиях. Он провел переговоры со своим коллегой Хан Док Су, а также встретился с президентом Юн Сук Ёлем и председателем Национального собрания РК У Вон Шиком. Премьер-министр также выступил с политической речью в Сеульском национальном университете в Сеуле, встретился с руководителями ряда корейских фирм и посетил вьетнамско-корейскую семью, отметил глава МИД Буй Тхань Шон.



