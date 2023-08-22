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Министр иностранных дел Австралии в Ханое: прогулка вокруг озера Хоанкием, кофе с яйцом в старом квартале

В рамках своего визита во Вьетнам утром 22 августа министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отправилась на прогулку вокруг озера Хоанкием в самом центре Ханоя и насладилась яичным кофе - фирменным блюдом Вьетнама на улице Диньтьенхоанг.
  Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг наслаждается чашкой яичного кофе на улице Динь Тьен Хоанг. Фото: Лам Хан/ВИА  
Это второй визит г-жи Пенни Вонг во Вьетнам в качестве министра иностранных дел Австралии. Пенни Вонг впервые посетила Вьетнам в июне 2022 года. Во время этого визита министр иностранных дел Австралии отведала вьетнамский суп фо с курятиной.

Чтобы приготовить яичный кофе, понадобятся свежие яйца, молотый кофе, сахар, сгущённое молокой и некоторые другие, которые являются семейными секретами. Яичные желтки взбиваются вручную со сгущенкой и сахаром, затем в него вливаться свежесваренный кофе.

В прохладную осеннюю утреннюю погоду в столице Ханоя министр иностранных дел Австралии и его коллеги наслаждались чашками с горячим яичным кофе, слоем жирной яичной пены сверху в сочетании с ароматным кофе, вкус которого - незабываемое впечатление.

Яичный кофе — еще один яркий пример того, что кухня действительно является особым «послом» в продвижении имиджа Вьетнама в мире. На саммите США и Северной Кореи, состоявшемся в Ханое в 2019 году, яичный кофе был выбран для обслуживания международных и местных журналистов.

2023 год является важной вехой в двусторонних отношениях между Вьетнамом и Австралией, поскольку две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.

ВИА/ИЖВ

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