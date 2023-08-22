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Министр иностранных дел Австралии в Ханое: прогулка вокруг озера Хоанкием, кофе с яйцом в старом квартале
Чтобы приготовить яичный кофе, понадобятся свежие яйца, молотый кофе, сахар, сгущённое молокой и некоторые другие, которые являются семейными секретами. Яичные желтки взбиваются вручную со сгущенкой и сахаром, затем в него вливаться свежесваренный кофе.
В прохладную осеннюю утреннюю погоду в столице Ханоя министр иностранных дел Австралии и его коллеги наслаждались чашками с горячим яичным кофе, слоем жирной яичной пены сверху в сочетании с ароматным кофе, вкус которого - незабываемое впечатление.
Яичный кофе — еще один яркий пример того, что кухня действительно является особым «послом» в продвижении имиджа Вьетнама в мире. На саммите США и Северной Кореи, состоявшемся в Ханое в 2019 году, яичный кофе был выбран для обслуживания международных и местных журналистов.
2023 год является важной вехой в двусторонних отношениях между Вьетнамом и Австралией, поскольку две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.