Министр: Изменение мышления необходимо в сельскохозяйственном производстве

Министр сельского хозяйства и развития сельских местностей Ле Минь Хоан отвечает на депутатские запросы. Фото: ВИА

Министр сельского хозяйства и развития сельских местностей Ле Минь Хоан заявил, что необходимо перейти от сельскохозяйственного производства к сельскохозяйственной экономике.

Это стратегия устойчивого развития сектора, сказал Ле Минь Хоан во время ответа на депутатский запрос 7 июня в рамках третьей сессии Национального собрания.

Темы обсуждения включали сельскохозяйственное производство, торговую политику, а также переговоры и развитие рынка для этих продуктов.

Сообщая, что экспортная стоимость сектора достигла рекордных 48,6 млрд долларов США в 2021 году, он надеется, что вся страна сможет участвовать в коллективной экономике и реструктурировать рынок и производственный процесс, внести свой вклад в изменение мышления и позиционирование бренда Вьетнама на мировой арене.

Отвечая на вопросы о скоплении экспорта на границе между Вьетнамом и Китаем, министр сообщил, что власти приняли меры для минимизации потерь для фермеров. Однако ситуация была неизбежно связана с различиями в борьбе с пандемией между двумя странами.

Ле Минь Хоан также подтвердил, что китайский рынок смещается в сторону более строгих правил и стандартов безопасности пищевых продуктов. Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей работало с Министерством иностранных дел над разработкой проекта по получению официальных квот на этот рынок.

По словамминистра, Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей также взяло на себя ответственность за свои недостатки в регулировании и стандартизации сельскохозяйственной продукции. Теперь министр поручал научно-исследовательским институтам создать основу для сельскохозяйственного производства, чтобы снизить производственные затраты.

Что касается применения передовых технологий в этом секторе, министр сказал, что разработаны политика и планы в отношении высокотехнологичных сельскохозяйственных зон, предприятий и продуктов. Однако они оказались не столь эффективными, как ожидалось, из-за нехватки ресурсов.

Он также добавил, что необходимо иметь «мягкие» стратегии для сельскохозяйственных земель, соответствующие местным условиям, в которых правительство и общество объединяют усилия для инвестирования и развития технических сельскохозяйственных зон.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей также считает, что стратегия устойчивого развития заключается в сокращении эксплуатации и увеличении выращивания.

Отвечая на вопросы о низких закупочных ценах для фермеров, несмотря на высокие цены за границей, Ле Минь Хоан пояснил, что при экспорте сельскохозяйственной продукции необходимо учитывать огромные расходы на транспортировку и логистику.

Он добавил: «Если мы хотим создать бренд нашей продукции за рубежом, мы должны сначала создать бренд на внутреннем рынке. Доверие к сельскохозяйственной продукции в стране станет основой для экспорта в мир».

Приводя провинции Бакжанг, Хынг-йен, Хайзыонг и другие в качестве примеров усилий по продвижению местной продукции, Ле Минь Хоан отметил, что эти населенные пункты смогли найти рынок, несмотря на вспышку COVID-19 в прошлом году.

Сессия ответа на депутатские запросы продолжится с другими министрами и управляющим государственного банка до 9 июня.



