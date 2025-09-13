НОВОСТИ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл во Вьетнам с рабочим визитом
Программа визита также предусматривает посещение Ханойского медицинского университета, Российско-Вьетнамской офтальмологической клиники и ряда других медицинских организаций. Кроме того, Мурашко выступит перед участниками Российско-Вьетнамского делового медицинского форума.
Как уточнили в Минздраве РФ, в состав делегации войдут руководители ведущих национальных медицинских исследовательских центров, представители фармацевтических и медицинских компаний, а также Минпромторга России.
Напомним, в мае текущего года главы министерств здравоохранения двух стран подписали в Москве меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.