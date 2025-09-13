Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл во Вьетнам с рабочим визитом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко совершит рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам с 12 по 14 сентября, сообщили в посольстве России в Ханое.
  Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: ТАСС  
В ходе визита Мурашко проведет переговоры с министром здравоохранения Вьетнама Дао Хонг Лан. Стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества: поставки медицинской продукции, лечение вьетнамских граждан в российских клиниках, обучение студентов из Вьетнама в медицинских вузах России, а также проведение совместных исследований в сфере медицины.

Программа визита также предусматривает посещение Ханойского медицинского университета, Российско-Вьетнамской офтальмологической клиники и ряда других медицинских организаций. Кроме того, Мурашко выступит перед участниками Российско-Вьетнамского делового медицинского форума.

Как уточнили в Минздраве РФ, в состав делегации войдут руководители ведущих национальных медицинских исследовательских центров, представители фармацевтических и медицинских компаний, а также Минпромторга России.

Напомним, в мае текущего года главы министерств здравоохранения двух стран подписали в Москве меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.

ИЖВ/ВИА

