Министр: Вьетнам последовательно поддерживает укрепление стратегического партнерства Россия-АСЕАН

Министр общественной безопасности То Лам принял участие во второй консультативной конференции на высоком уровне Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Россия из Ханоя. Фото: ВИА

Во второй половине дня 22 августа высокопоставленная вьетнамская делегация по вопросам безопасности во главе с генералом милиции То Ламом, членом Политбюро, министром общественной безопасности, приняла участие во второй консультативной конференции на высоком уровне Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Россия, которая прошла в режиме онлайн.

Генерал Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, генерал-лейтенант Хун Манит, генеральный директор Главного разведывательного управления Министерства обороны Камбоджи, выступил сопредседателем конференции. На встрече присутствовали представители Секретариата АСЕАН и главы делегаций высокого уровня по безопасности стран АСЕАН.

Главы делегаций обсудили стратегическую стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе механизмы контроля над вооружениями и нераспространения оружия, и его влияние на безопасность в регионе, безопасность и политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях роста напряженности между крупными державами.

От имени вьетнамской делегации министр То Лам высоко оценил организацию конференции в контексте глубоких изменений мировой политической ситуации и ситуации в сфере безопасности, в том числе традиционных вызовов безопасности, таких как эпидемии, кибербезопасность, продовольственная безопасность...

В этом контексте АСЕАН продолжает укреплять свою центральную роль в региональном сотрудничестве и является ответственным партнером в международном сообществе, высоко способствует внутренним ресурсам, особенно тесному сотрудничеству между странами-членами и поддержке друзей и партнеров, в том числе России. На протяжении последних 30 лет АСЕАН и Россия поддерживают хорошие отношения на основе взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества во имя мира, стабильности и взаимного развития.

В целях укрепления сотрудничества между Россией и АСЕАН в ближайшее время министр То Лам предложил России активно участвовать в форумах под председательством АСЕАН, поддерживать центральную роль АСЕАН и усилия по развитию диалога, сотрудничества и реагирования на возникающие вызовы, поддерживают принципиальную позицию АСЕАН по Восточному морю, а также усилия по разработке эффективного, действенного Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC) в соответствии с международными правами и Конвенцией ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 г.

То Лам также предложил АСЕАН и России активизировать сотрудничество по традиционным вопросам безопасности и новым вызовам, таким как предотвращение и борьба с терроризмом, организованной преступностью, транснациональной преступностью и преступностью, совершаемой с использованием высоких технологий. Стороны активизируют консультации для продвижения к подписанию Протокола «Договор о Юго-Восточной Азии без ядерного оружия», эффективной реализации «Совместной декларации Россия-АСЕАН в области борьбы и решения глобальной проблемы наркотиков», а также «Диалога Россия-АСЕАН по вопросам безопасности в сфере информационных технологий».

Министр То Лам подчеркнул, что Вьетнам последовательно поддерживает укрепление стратегического партнерства Россия-АСЕАН и желает, чтобы Россия вносила все более ответственный и эффективный вклад в диалог, сотрудничество и усилия по укреплению доверия в рамках механизмов, возглавляемых АСЕАН. Вьетнам обязуется сделать все возможное для координации со странами АСЕАН и Россией, чтобы «действовать вместе, отвечая на вызовы», ради «мирного, стабильного, устойчивого региона» и «АСЕАН без наркотиков».



