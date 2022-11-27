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Министр: Вьетнам готов внести больший вклад в миротворческие операции ООН

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон подчеркнул готовность Вьетнама вносить дальнейший вклад в миротворческие операции Организации Объединенных Наций (ООН) во время встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа в Ханое 25 ноября. Буй Тхань Шон подчеркнул значительный вклад миротворческих операций ООН в усилия по предотвращению и урегулированию конфликтов, а также по защите и оказанию помощи людям в пострадавших в зонах конфликтов, способствуя поддержанию международного мира и безопасности.

Он также поблагодарил ООН и Лакруа за поддержку участия Вьетнама в миротворческих операциях.

Министр Буй Тхань Шон подтвердил последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, уверенность в своих силах, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, отстаивая многосторонность и центральную роль ООН и уважая международное право, в частности Устав ООН.

Страна готова и дальше вносить свой вклад в миротворческие операции ООН в будущем и надеется на помощь в этом отношении со стороны ООН и партнеров, сказал он, отметив, что, основываясь на своих исторических уроках и опыте, она постоянно работает над продвижением миротворческих операций ООН, укреплением связей с местными сообществами и созданием доверия, чтобы заручиться международной поддержкой, гарантировать эффективность и результативность операций.

Со своей стороны, Лакруа высоко оценил потенциал, инициативу и ответственность вьетнамских миротворцев в миссиях ООН, подчеркнув, что участие Вьетнама помогло существенно повысить эффективность деятельности миссий и стало хорошей и важной практикой, на которой миротворческие силы могут учиться.

Приветствуя значительный вклад Вьетнама в Совет Безопасности ООН в 2020–2021 годах и в ООН в целом, особенно в продвижении повестки дня «Женщины, мир и безопасность», он призвал страну увеличить вклад в миротворческие операции ООН.

Представитель ООН также подтвердил постоянную помощь Вьетнаму в наращивании потенциала и подготовке персонала для эффективного участия в миротворческих операциях ООН, в том числе с точки зрения цифровой трансформации.

На встрече стороны также обменялись мнениями о ситуации в мире со многими проблемами, напряженностью, конкуренцией, а также нетрадиционными проблемами безопасности, такими как изменение климата и вспышки болезней, которые вызвали многочисленные трудности для операций по поддержанию мира и международного сотрудничества.

Они также подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания многостороннего сотрудничества в рамках ООН при одновременном реформировании и повышении потенциала и качества миротворческих операций ООН как полезного инструмента поддержания международного мира и безопасности.

ВИА

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