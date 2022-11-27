НОВОСТИ
Министр: Вьетнам готов внести больший вклад в миротворческие операции ООН
Он также поблагодарил ООН и Лакруа за поддержку участия Вьетнама в миротворческих операциях.
Министр Буй Тхань Шон подтвердил последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, уверенность в своих силах, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, отстаивая многосторонность и центральную роль ООН и уважая международное право, в частности Устав ООН.
Страна готова и дальше вносить свой вклад в миротворческие операции ООН в будущем и надеется на помощь в этом отношении со стороны ООН и партнеров, сказал он, отметив, что, основываясь на своих исторических уроках и опыте, она постоянно работает над продвижением миротворческих операций ООН, укреплением связей с местными сообществами и созданием доверия, чтобы заручиться международной поддержкой, гарантировать эффективность и результативность операций.
Со своей стороны, Лакруа высоко оценил потенциал, инициативу и ответственность вьетнамских миротворцев в миссиях ООН, подчеркнув, что участие Вьетнама помогло существенно повысить эффективность деятельности миссий и стало хорошей и важной практикой, на которой миротворческие силы могут учиться.
Приветствуя значительный вклад Вьетнама в Совет Безопасности ООН в 2020–2021 годах и в ООН в целом, особенно в продвижении повестки дня «Женщины, мир и безопасность», он призвал страну увеличить вклад в миротворческие операции ООН.
Представитель ООН также подтвердил постоянную помощь Вьетнаму в наращивании потенциала и подготовке персонала для эффективного участия в миротворческих операциях ООН, в том числе с точки зрения цифровой трансформации.
На встрече стороны также обменялись мнениями о ситуации в мире со многими проблемами, напряженностью, конкуренцией, а также нетрадиционными проблемами безопасности, такими как изменение климата и вспышки болезней, которые вызвали многочисленные трудности для операций по поддержанию мира и международного сотрудничества.
Они также подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания многостороннего сотрудничества в рамках ООН при одновременном реформировании и повышении потенциала и качества миротворческих операций ООН как полезного инструмента поддержания международного мира и безопасности.