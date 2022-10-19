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Министр: Вьетнам высоко ценит важные политические рекомендации ОЭСР
Министр Буй Тхань Шон выделил ряд важных направлений социально-экономического развития Вьетнама, особенно политику индустриализации и модернизации, а также осуществление трех стратегических прорывов в области институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов. На основе Программы действий по реализации Меморандума о взаимопонимании между Вьетнамом и ОЭСР на период 2022–2026 гг. министр выразил надежду, что ОЭСР продолжит предоставлять ценные политические рекомендации для Вьетнама, особенно в приоритетных областях, таких как цифровая трансформация, образование, мобилизация ресурсов для устойчивого развития... Министр отметил, что поддержка ОЭСР Министерства иностранных дел в назначении координатора для работы в ОЭСР является содержательной деятельностью, вносящей положительный вклад в подготовку дипломатов, работающих в многосторонней внешней среде.
Со своей стороны, Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в восстановлении и развитии экономики в 2022 году и перспективах на 2023 год; поблагодарил Вьетнам за тесное сотрудничество и поздравил страну с успешным проведением Форума министров стран Юго-Восточной Азии ОЭСР в качестве сопредседателя программы SEARP. В связи с весьма существенной темой и привлечением широкого круга представителей стран и международных организаций на Форуме этого года Генеральный секретарь подтвердил, что Вьетнам хорошо продвигает свою роль моста, соединяющего страны АСЕАН, членов ОЭСР и стран Юго-Восточной Азии, открывая новое направление сотрудничества между ОЭСР и АСЕАН в ближайшее время. Генеральный секретарь подтвердил, что ОЭСР и ее страны-члены будут продолжать сопровождать Вьетнам в достижении целей устойчивого развития.
Министр и Генеральный секретарь подчеркнули, что реализация конкретных проектов в рамках Программы действий между Вьетнамом и ОЭСР является одним из текущих приоритетов. Это и конкретный шаг, и важная основа для вывода сотрудничества Вьетнама и ОЭСР на новый уровень.