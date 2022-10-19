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НОВОСТИ

Министр: Вьетнам высоко ценит важные политические рекомендации ОЭСР

Во второй половине дня 18 октября в здании Министерства иностранных дел министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) г-на Матиаса Корманна.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна. Фото: ВИА  
На встрече министр Буй Тхань Шон поблагодарил ОЭСР и Генерального секретаря за тесное сотрудничество за важный вклад в успех ОЭСР — Министерского форума Юго-Восточной Азии и Вьетнамского экономического форума высокого уровня Юг-ОЭСР в 2022 году; подчеркнул важное значение Форума, который является важной вехой в отношениях сотрудничества между ОЭСР и Юго-Восточной Азией; высоко оценил активное участие бизнес-сообщества, создавшего новую функцию, способствовавшую общему успеху Форума. В рамках Программы ОЭСР по Юго-Восточной Азии (SEARP) министр подтвердил, что Вьетнам будет продолжать координировать свои действия с австралийским сопредседателем для содействия более эффективному и предметному сотрудничеству между двумя регионами.

Министр Буй Тхань Шон выделил ряд важных направлений социально-экономического развития Вьетнама, особенно политику индустриализации и модернизации, а также осуществление трех стратегических прорывов в области институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов. На основе Программы действий по реализации Меморандума о взаимопонимании между Вьетнамом и ОЭСР на период 2022–2026 гг. министр выразил надежду, что ОЭСР продолжит предоставлять ценные политические рекомендации для Вьетнама, особенно в приоритетных областях, таких как цифровая трансформация, образование, мобилизация ресурсов для устойчивого развития... Министр отметил, что поддержка ОЭСР Министерства иностранных дел в назначении координатора для работы в ОЭСР является содержательной деятельностью, вносящей положительный вклад в подготовку дипломатов, работающих в многосторонней внешней среде.

Со своей стороны, Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в восстановлении и развитии экономики в 2022 году и перспективах на 2023 год; поблагодарил Вьетнам за тесное сотрудничество и поздравил страну с успешным проведением Форума министров стран Юго-Восточной Азии ОЭСР в качестве сопредседателя программы SEARP. В связи с весьма существенной темой и привлечением широкого круга представителей стран и международных организаций на Форуме этого года Генеральный секретарь подтвердил, что Вьетнам хорошо продвигает свою роль моста, соединяющего страны АСЕАН, членов ОЭСР и стран Юго-Восточной Азии, открывая новое направление сотрудничества между ОЭСР и АСЕАН в ближайшее время. Генеральный секретарь подтвердил, что ОЭСР и ее страны-члены будут продолжать сопровождать Вьетнам в достижении целей устойчивого развития.

Министр и Генеральный секретарь подчеркнули, что реализация конкретных проектов в рамках Программы действий между Вьетнамом и ОЭСР является одним из текущих приоритетов. Это и конкретный шаг, и важная основа для вывода сотрудничества Вьетнама и ОЭСР на новый уровень.

ВИА

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