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Министр выступает за всеобъемлющую модернизацию ATIGA на встрече АСЕАН

Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен принял участие в специальном онлайн-совещании министров экономики стран АСЕАН, посвященном переговорам по обновлению Соглашения о торговле товарами АСЕАН (ATIGA).
  На онлайн-мероприятии. Фото: АСЕАН  
В своем выступлении министр Нгуен Хонг Зиен поблагодарил председателя за предложение решения по завершению переговоров по оставшимся ключевым вопросам. Поскольку дискуссии приближаются к завершающей стадии, а цель - подписание обновленного ATIGA в этом году, Нгуен Хонг Зиен предложил разработать пакет обязательств, а не рассматривать каждый вопрос по отдельности. Такой подход обеспечит баланс интересов всех участвующих сторон.

Что касается нерешенных вопросов, то он согласился с предложением председателя о том, что страны должны продолжать либерализацию тарифных линий, исходя из своих возможностей.

Министры поручили Комитету по переговорам по модернизации торговли ATIGA ускорить и завершить обсуждение нерешенных вопросов к 31 марта.

После этого начнется процесс юридической экспертизы, чтобы страны АСЕАН подписали второй протокол по обновлению ATIGA во время саммита АСЕАН в ноябре.

Странам АСЕАН также было рекомендовано выделить и выделить необходимые ресурсы для завершения переговоров по модернизации ATIGA в запланированные сроки.

На встрече был рассмотрен ряд вопросов, включая режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и специальный режим для некоторых видов продукции, механизм урегулирования споров после вступления в силу обновленного ATIGA, а также прогресс в завершении переговоров по обновлению ATIGA.

ATIGA, подписанное 26 февраля 2009 года и вступившее в силу 17 мая 2010 года, является одним из основополагающих соглашений Экономического сообщества АСЕАН (AEC). Это первое всеобъемлющее соглашение в рамках АСЕАН, охватывающее всю торговлю товарами внутри АСЕАН и основанное на обязательствах по снижению и отмене тарифов, которые были согласованы в рамках Общего эффективного преференциального тарифа (CEPT)/Зоны свободной торговли АСЕАН (AFTA), а также соответствующих соглашений и протоколов.

Вьетнам стал членом АСЕАН в 1995 году и начал следовать CEPT/AFTA в 1996 году, а затем и ATIGA. В соответствии с этим соглашением страны АСЕАН предоставляют друг другу преференциальный режим, эквивалентный или более благоприятный, чем льготы, предоставляемые странам-партнерам в рамках соглашений о свободной торговле (ССТ), подписанных АСЕАН. Помимо тарифных обязательств, ATIGA охватывает широкий спектр областей, включая устранение нетарифных барьеров, правила происхождения товаров, содействие торговле, таможенные вопросы, стандарты и соответствие, а также санитарные и фитосанитарные меры.

ИЖВ/ВИА

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