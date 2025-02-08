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Министр выступает за всеобъемлющую модернизацию ATIGA на встрече АСЕАН
Что касается нерешенных вопросов, то он согласился с предложением председателя о том, что страны должны продолжать либерализацию тарифных линий, исходя из своих возможностей.
Министры поручили Комитету по переговорам по модернизации торговли ATIGA ускорить и завершить обсуждение нерешенных вопросов к 31 марта.
После этого начнется процесс юридической экспертизы, чтобы страны АСЕАН подписали второй протокол по обновлению ATIGA во время саммита АСЕАН в ноябре.
Странам АСЕАН также было рекомендовано выделить и выделить необходимые ресурсы для завершения переговоров по модернизации ATIGA в запланированные сроки.
На встрече был рассмотрен ряд вопросов, включая режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и специальный режим для некоторых видов продукции, механизм урегулирования споров после вступления в силу обновленного ATIGA, а также прогресс в завершении переговоров по обновлению ATIGA.
ATIGA, подписанное 26 февраля 2009 года и вступившее в силу 17 мая 2010 года, является одним из основополагающих соглашений Экономического сообщества АСЕАН (AEC). Это первое всеобъемлющее соглашение в рамках АСЕАН, охватывающее всю торговлю товарами внутри АСЕАН и основанное на обязательствах по снижению и отмене тарифов, которые были согласованы в рамках Общего эффективного преференциального тарифа (CEPT)/Зоны свободной торговли АСЕАН (AFTA), а также соответствующих соглашений и протоколов.
Вьетнам стал членом АСЕАН в 1995 году и начал следовать CEPT/AFTA в 1996 году, а затем и ATIGA. В соответствии с этим соглашением страны АСЕАН предоставляют друг другу преференциальный режим, эквивалентный или более благоприятный, чем льготы, предоставляемые странам-партнерам в рамках соглашений о свободной торговле (ССТ), подписанных АСЕАН. Помимо тарифных обязательств, ATIGA охватывает широкий спектр областей, включая устранение нетарифных барьеров, правила происхождения товаров, содействие торговле, таможенные вопросы, стандарты и соответствие, а также санитарные и фитосанитарные меры.