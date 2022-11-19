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Министр Буй Тхань Шон провел двусторонние встречи в рамках Недели саммитов АТЭС
Недавний официальный визит во Францию премьер-министра Фам Минь Тьиня (ноябрь 2021 г.) придал новый импульс вьетнамо-французским отношениям в ближайшее время.
Министр Буй Тхань Шон предложил двум странам обменяться и эффективно реализовать меры по углублению сотрудничества в период постпандемического восстановления, содействовать контактам и обмену делегациями на всех уровнях, особенно по случаю 50-летия установления дипломатических отношений двух стран и 10-летия стратегического партнерства в 2023 году.
Оценив, что экономическое сотрудничество является важной опорой стратегического партнерства, министр Буй Тхань Шон предложил Франции в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), чтобы максимально использовать потенциал сотрудничества между двумя странами.
Министр Буй Тхань Шон высоко оценил роль и голос Франции на международной арене, а также сотрудничество двух стран на международных и региональных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, в АСЕМ, сотрудничестве АСЕАН-ЕС и Сообществе АСЕАН.…
Со своей стороны министр Кэтрин Колонна подчеркнула важность стратегического партнерства между Вьетнамом и Францией, высоко оценила позицию и роль Вьетнама в Индо-Тихоокеанском регионе и подтвердила желание более тесно сотрудничать и координировать сотрудничество с Вьетнамом в ближайшее время в контексте текущей сложной ситуации в мире.
Министр Катрин Колонна подтвердила, что многие французские предприятия заинтересованы в инвестиции во Вьетнам в сильных областях Франции, таких как зеленые технологии, цифровые технологии и чистая энергия.
Министр иностранных дел Франции надеется на скорый визит во Вьетнам, чтобы более подробно обсудить конкретные меры по содействию более всестороннему и эффективному развитию двухсторонних отношений, особенно в сфере бизнеса, экономики-торговли, культуры, обороны, образования, туризма, науки и технологии...
*На встрече с министром иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастином Ткатченко было выражено восхищение социально-экономическими достижениями, достигнутыми Вьетнамом за более чем 35 лет политики Обновления (Дои Мои).
Дж. Ткатченко подтвердил, что Папуа-Новая Гвинея считает, что ее отношения с Вьетнамом имеют стратегическое значение в ближайшем будущем. Папуа-Новая Гвинея хочет в ближайшее время открыть дипломатическую миссию во Вьетнаме для укрепления сотрудничества, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, переработки сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, добычи полезных ископаемых, энергетики сжиженного нефтяного газа и местного сотрудничества.
Два министра договорились активизировать обмен делегациями всех уровней, а также поощрять и создавать благоприятные условия для деятельности предприятий двух стран по продвижению торговли и инвестиций, согласились содействовать реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыболовства, включая создание Совместного технического комитета по сотрудничеству в области рыболовства, изучить возможность создания дополнительных механизмов и подписать ряд соглашений для создания правовой основы для сотрудничества, такого как поощрение и защита инвестиций, избежание двойного налогообложения, нефть и газ.
Стороны договорились продолжать укреплять сотрудничество в рамках ООН, АТЭС, региональных и международных форумов.
Министр иностранных дел Джастин Ткатченко подтвердил, что Папуа-Новая Гвинея поддерживает позицию и усилия АСЕАН и Вьетнама по урегулированию споров в Восточном море мирными средствами на основе международное право, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам готов выступать в качестве моста для развития отношений между Папуа-Новой Гвинеей и АСЕАН, и в то же время пожелал, чтобы Папуа-Новая Гвинея координировала и поддерживала развитие отношений между Вьетнамом и тихоокеанскими островными государствами.