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Министры иностранных дел стран Меконга и Японии подтвердили приверженность укреплению партнёрства
Как сообщает корреспондент ВИА из Манилы, открывая заседание, министры иностранных дел Вьетнама и Японии подчеркнули, что почти за два десятилетия сотрудничество Меконг – Япония превратилось в важный механизм содействия взаимосвязанности, устойчивому развитию и совместному реагированию на трансграничные вызовы в субрегионе. Они также отметили, что сотрудничество Меконг – Япония наряду с механизмами, возглавляемыми АСЕАН, способствует формированию мирного, стабильного, устойчивого и процветающего Азиатско-Тихоокеанского и Индо-Тихоокеанского регионов. По словам министров, в условиях стремительно меняющейся региональной обстановки, когда новые возможности для взаимодействия сочетаются с растущими вызовами, механизм Меконг – Япония должен продолжать обновляться и адаптироваться к новым реалиям, более эффективно отвечая потребностям стран субрегиона Меконга и Японии в расширении пространства для развития.
Выступая на заседании, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг подчеркнул, что сотрудничество Меконг – Япония должно и впредь адаптироваться к новым условиям, совершенствоваться и приносить более ощутимую пользу населению и бизнесу. По его мнению, ключевым ориентиром дальнейшего развития сотрудничества должен стать принцип «совместного созидания», предполагающий, что страны Меконга и Япония совместно определяют приоритеты, разрабатывают инициативы и реализуют проекты исходя из общих потребностей и взаимных интересов.
Министр предложил сосредоточить сотрудничество в ближайшие годы на пяти приоритетных направлениях: развитии высококачественной инфраструктурной взаимосвязанности; укреплении устойчивости цепочек поставок; ускорении цифровой трансформации в сочетании с подготовкой цифровых кадров; повышении эффективности управления водными ресурсами и способности противостоять изменению климата; а также расширении сотрудничества в сфере кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью. Ле Хоай Чунг также подчеркнул ключевую роль частного сектора в мобилизации ресурсов для стимулирования инноваций и обеспечения быстрого и устойчивого развития. Государства-участники поддержали предложение Вьетнама о создании платформы для взаимодействия японских компаний и предприятий стран Меконга, расширения диалога и государственно-частного партнёрства, а также продвижения новых возможностей в сфере торговли и инвестиций.
Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу подтвердил, что Япония неизменно рассматривает партнёрство со странами субрегиона Меконга как одно из важных направлений своей внешней политики и намерена совместно со странами Меконга созидать устойчивое, стабильное и процветающее будущее. Он заявил о готовности продолжать реализацию практических проектов сотрудничества, особенно в области управления водными ресурсами, охраны окружающей среды, борьбы с транснациональной преступностью, цифровой трансформации, кибербезопасности, развития инфраструктурной взаимосвязанности и содействия торговле. Министр также подчеркнул важность укрепления координации между дипломатическими ведомствами и правоохранительными органами для более эффективного противодействия организованной транснациональной преступности, прежде всего киберпреступности.
По итогам встречи министры договорились продолжить эффективную реализацию Стратегии сотрудничества Меконг – Япония на период до 2024 года, укреплять взаимодополняемость данного механизма с АСЕАН и другими форматами сотрудничества в субрегионе Меконга, что позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы и повысить адаптивность и устойчивость субрегиона. Они также условились тесно взаимодействовать при подготовке к 13-му Саммиту Меконг – Япония, который определит основные направления развития партнёрства на новом этапе.
По итогам заседания было принято Совместное заявление сопредседателей, подтверждающее приверженность сторон приданию нового импульса партнёрству между Японией и странами Меконга и достижению конкретных практических результатов.
В 2026 году Вьетнам второй год подряд на добровольной основе продолжает выполнять функции сопредседателя механизма сотрудничества Меконг – Япония.