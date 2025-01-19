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НОВОСТИ

Министры иностранных дел стран АСЕАН собираются на первую встречу под председательством Малайзии 2025 года

19 января в Лангкави (Малайзия) под руководством министра иностранных дел Малайзии Утама Хаджи Мохамада Хаджи Хасана состоится встреча министров иностранных дел стран АСЕАН, которая ознаменует начало серии встреч на уровне министров в рамках председательства Малайзии в АСЕАН до 2025 года.
  На встрече старших должностных лиц АСЕАН в рамках подготовки к встрече министров иностранных дел стран АСЕАН. Фото: VNA   
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон возглавляет вьетнамскую делегацию на встрече, в которой, как ожидается, примут участие министры иностранных дел и высокопоставленные чиновники из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), генеральный секретарь АСЕАН и представитель Мьянмы. Министр иностранных дел Тимора-Лешти также примет участие в мероприятии в качестве наблюдателя.

Малайзия планирует представить свои приоритеты и цели в рамках темы «Инклюзивность и устойчивость», подчеркивая свое лидерство в укреплении сообщества АСЕАН посредством определенных приоритетов и целей по политическим, экономическим и социально-культурным направлениям. Это отражает стремление Малайзии содействовать созданию более интегрированной, инклюзивной и устойчивой АСЕАН, способствуя при этом миру, стабильности и процветанию в регионе.

На встрече будут рассмотрены стратегические направления развития блока, усилия по укреплению Сообщества АСЕАН и внешние связи АСЕАН. На ней также будут рассмотрены последующие действия по выполнению решений, принятых на 44-м и 45-м саммитах АСЕАН и смежных саммитах, которые пройдут во Вьентьяне (Лаос) в октябре 2024 года.

Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам, включая кризис в Мьянме, геополитическую напряженность и другие проблемы, влияющие на мир и стабильность в регионе. Также состоятся двусторонние встречи с партнерами, посвященные укреплению отношений АСЕАН и двусторонних связей.

Выступая перед прессой, министр иностранных дел Малайзии сказал, что обсуждения и соглашения, достигнутые на этой встрече, будут представлены на саммитах АСЕАН, запланированных на май и октябрь 2025 года.

Малайзия предложит созвать саммит Совета сотрудничества АСЕАН и Персидского залива (АСЕАН-ССЗ) + Китай в качестве стратегической платформы для расширения экономического партнерства АСЕАН за пределами региона. Это позволит укрепить экономическое сотрудничество между ССАГПЗ и Китаем, создавая новые возможности для регионального процветания.

Страна также подчеркнет важность инклюзивного участия всех заинтересованных сторон АСЕАН, включая молодежь и частный сектор. Основное внимание будет уделено тому, чтобы деятельность АСЕАН была ориентирована на людей, способствуя более широкому вовлечению и более тесному сотрудничеству в различных секторах.

ИЖВ/ВИА

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