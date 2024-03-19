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Министры иностранных дел Вьетнама и Узбекистана провели переговоры
Он отметил впечатляющий рост двусторонней торговли в период с 2021 года по настоящее время, составляющий в среднем более 30% в год. В 2023 году этот показатель достиг 159,7 млн. долл. США, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом.
Вьетнам всегда ценит свои отношения с традиционными друзьями, включая Узбекистан, подтвердил министр, выразив надежду, что две страны продолжат использовать свою политическую основу и хорошие отношения, создавая новый импульс для расширения сотрудничества, которое соответствует их потребностям, желаниям и сильным сторонам.
Министр Бахтиёр Саидов, находящийся с официальным визитом во Вьетнаме с 17 по 19 марта, высоко оценил результаты внешней политики Вьетнама - независимости, самостоятельности и "бамбуковой" дипломатии, которые способствовали укреплению его позиций в регионе и мире.
Отметив, что Вьетнам является одним из традиционных и важных партнеров Узбекистана в регионе, он выразил желание углублять двустороннее сотрудничество в направлении повышения эффективности, особенно в сфере экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства и образования.
Министр Бахтиёр Саидов выразил надежду, что Вьетнам послужит мостом для дальнейшего укрепления сотрудничества Узбекистана с регионом, включая расширение совместной работы между АСЕАН и Центральной Азией.
Министры обменялись информацией о социально-экономическом развитии своих стран, основных направлениях внешней политики, а также рассмотрели двустороннее сотрудничество и ход реализации договоренностей, достигнутых лидерами высокого уровня за прошедший период.
Они согласились с тем, что министерства иностранных дел Вьетнама и Узбекистана должны поддерживать механизм обмена информацией, укреплять координацию и играть координирующую роль в установлении связей между министерствами и секторами двух стран для изучения потенциала и поиска новых возможностей сотрудничества.
По этому случаю министр Буй Тхань Шон поблагодарил Узбекистан за создание благоприятных условий для вьетнамской общины в стране.