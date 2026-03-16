Министры иностранных дел Вьетнама и Китая провели стратегический обмен мнениями

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг встречает министра иностранных дел Китая Ван И. (Фото: ВИА)

15 марта член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл стратегический обмен мнениями с членом Политбюро, министром иностранных дел Китая Ван И по случаю проведения 17-го заседания Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству и первой встречи стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая.



Министр Ле Хоай Чунг тепло приветствовал товарища Ван И по случаю его повторного визита во Вьетнам; высоко оценил значение проведения стратегического обмена мнениями между министрами иностранных дел двух стран одновременно с 17-м заседанием Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству и первой встречей стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая, что свидетельствует о высоком уровне политического доверия, стратегической сопряжённости и всестороннего, содержательного сотрудничества между двумя странами.



Поздравив Китай с успешным проведением четвёртой сессии XIV созыва Всекитайского собрания народных представителей и Китайского народного политического консультативного совета, а также с достижениями социально-экономического развития в последнее время, министр Ле Хоай Чунг отметил, что Вьетнам верит в дальнейшее мощное развитие Китая и поддерживает его вклад в укрепление мира, стабильности и развития в регионе и мире. Он подтвердил, что Партия, государство и народ Вьетнама всегда рассматривают укрепление и развитие отношений с Китаем как стратегический выбор и высший приоритет во внешней политике независимости, самостоятельности, самодостаточности, многосторонности и диверсификации Вьетнама.



Министр Ван И выразил радость по случаю повторного визита во Вьетнам; поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда; подтвердил, что Китай всегда поддерживает Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарём То Ламом в руководстве страной для достижения новых, ещё более значительных успехов; готов вместе с Вьетнамом укреплять стратегическое доверие, совместно развиваться и приносить практическую пользу народам двух стран.



Отмечая весьма позитивный и всесторонний прогресс вьетнамско-китайских отношений в последнее время, министры иностранных дел двух стран сошлись во мнении, что дипломатические ведомства должны строго следовать достигнутым договорённостям на высшем уровне, продолжать тесную координацию и эффективно реализовывать меры по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, содействовать формированию Сообщества единой судьбы Вьетнама и Китая стратегического значения в соответствии с ориентацией «шести больше», тщательно готовить мероприятия обменов и контактов на высшем и других уровнях, а также совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти добиваться новых прорывов в практическом сотрудничестве, выводя отношения между двумя партиями и двумя государствами на новый уровень.



Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг предложил сторонам повышать качество и эффективность практического сотрудничества в различных областях, содействовать сбалансированной и устойчивой торговле, максимально расширять импорт товаров, особенно сельскохозяйственной продукции из Вьетнама; ускорять стратегическую сопряжённость; наращивать высококачественные инвестиции, продвигать передачу технологий в промышленном сотрудничестве, тесно координировать усилия по обеспечению энергетической безопасности; увеличить количество стипендий для Вьетнама, сосредоточив внимание на таких направлениях, как фундаментальные науки и высокие технологии.



Ле Хоай Чунг также предложил активнее поощрять практическое сотрудничество между местными органами власти двух стран, укреплять сотрудничество в сфере туризма, стремясь к дальнейшему увеличению взаимных туристических потоков, а также более активно развивать культурное сотрудничество.



Высоко оценив предложения министра Ле Хоай Чунга, министр Ван И подчеркнул, что Китай готов тесно координировать действия для эффективной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, и предложил сторонам активизировать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество.



Китай готов поощрять крупные и конкурентоспособные предприятия к расширению инвестиций во Вьетнам; предоставит дополнительные двусторонние и многосторонние стипендии для вьетнамских студентов; будет и далее активно развивать культурные, образовательные и туристические обмены.



Стороны провели откровенный и конструктивный обмен мнениями по морскому вопросу и другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.