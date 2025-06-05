НОВОСТИ
Министры Вьетнама и США ведут переговоры по двустороннему соглашению о взаимной торговле
Со стороны Вьетнама министр Нгуен Хонг Зиен проинформировал о ключевых моментах в ответных документах Вьетнама на дополнительные вопросы, поднятые США, и подтвердил решимость и добрую волю Вьетнама в поиске общего языка и совместных действий с Соединёнными Штатами. На этой основе министр предложил Торговому представителю США Джеймисону Гриру, как главе американской делегации, высказать свою позицию по вопросам, представляющим интерес для Вьетнама.
Торговый представитель США Джеймисон Грир высоко оценил добрую волю, подход и методы Вьетнама в ответе на предложения США, а также отметил усилия и конструктивный дух вьетнамской делегации. Он подчеркнул, что Вьетнам является всесторонним стратегическим партнёром США, и потому достижение соглашения с Вьетнамом по вопросу взаимной налоговой политики в настоящее время важно как для Вьетнама, так и для США. Он также дал в целом положительную обратную связь по вопросам, вызывающим обеспокоенность Вьетнама, и предложил ряд решений для урегулирования сложных проблем в ходе переговорного процесса.
Оба министра согласились ускорить ход переговоров, сосредоточив усилия на достижении наилучшего результата в ходе третьего технического раунда. Также было достигнуто соглашение об активизации технического обмена через онлайн-встречи по тематическим группам, чтобы максимально устранить оставшиеся технические вопросы и создать наилучшие условия для предстоящего третьего раунда, запланированного на первую половину июня 2025 года.
Оба министра подтвердили приверженность тесному сотрудничеству и выразили готовность проводить дополнительные министерские встречи для продвижения переговорного процесса к взаимоприемлемому результату.