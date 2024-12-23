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Министерство финансов предлагает продлить срок действия льгот по налогу на сельскохозяйственные земли до 2030 года
Если инициатива будет одобрена, она вступит в силу с 1 января 2026 года.
По данным министерства, ежегодные налоговые льготы составляли в среднем 3,27 триллиона донгов (128,46 миллиона долларов США) в 2003-2010 годах, в 2011-2016 годах они увеличились до 6,31 триллиона донгов, а в 2021-2023 годах - до 7,5 триллиона донгов.
Несмотря на сокращение поступлений в государственный бюджет, министерство заявило, что эта политика сыграла важную роль в обеспечении устойчивого развития сельских районов. Кроме того, освобождение от налогов соответствует международным торговым обязательствам Вьетнама как члена ВТО, не вызвало торговых споров или конфликтов с другими странами и получило сильную поддержку со стороны местных властей.
Министерство охарактеризовало эту политику как форму прямой поддержки фермеров и непосредственный финансовый источник для повышения производительности и качества продукции. Кроме того, она отражает последовательный подход партии и государства к развитию сельского хозяйства, сельских районов и фермерских хозяйств.
По прогнозам министерства, освобождение от налогов до 2030 года приведет к ежегодному снижению налогов на сумму около 7,5 трлн донгов.