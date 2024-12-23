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Министерство финансов предлагает продлить срок действия льгот по налогу на сельскохозяйственные земли до 2030 года

Министерство финансов предложило Национальному собранию продлить срок действия льгот по налогу на сельскохозяйственные земли до 31 декабря 2030 года. Этот шаг направлен на стимулирование инвестиций в сельское хозяйство и сельские районы для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в условиях углубления международной интеграции.

 

Если инициатива будет одобрена, она вступит в силу с 1 января 2026 года.

По данным министерства, ежегодные налоговые льготы составляли в среднем 3,27 триллиона донгов (128,46 миллиона долларов США) в 2003-2010 годах, в 2011-2016 годах они увеличились до 6,31 триллиона донгов, а в 2021-2023 годах - до 7,5 триллиона донгов.

Несмотря на сокращение поступлений в государственный бюджет, министерство заявило, что эта политика сыграла важную роль в обеспечении устойчивого развития сельских районов. Кроме того, освобождение от налогов соответствует международным торговым обязательствам Вьетнама как члена ВТО, не вызвало торговых споров или конфликтов с другими странами и получило сильную поддержку со стороны местных властей.

Министерство охарактеризовало эту политику как форму прямой поддержки фермеров и непосредственный финансовый источник для повышения производительности и качества продукции. Кроме того, она отражает последовательный подход партии и государства к развитию сельского хозяйства, сельских районов и фермерских хозяйств.

По прогнозам министерства, освобождение от налогов до 2030 года приведет к ежегодному снижению налогов на сумму около 7,5 трлн донгов.

ВИА/ИЖВ

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