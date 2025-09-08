НОВОСТИ
Министерство финансов планирует освоить 60% государственных инвестиций к концу третьего квартала
Министерство поставило перед собой цель освоить не менее 60% от целевого показателя премьер-министра к концу третьего квартала и 100% к концу года.
Для достижения этой цели Министерство финансов обратилось к министерствам и провинциям с просьбой завершить разработку подробных планов распределения государственных инвестиций к 30 сентября, чтобы обеспечить своевременное распределение, усилить мониторинг для выявления проблем, оперативно устранять узкие места, с которыми сталкивается каждый проект, и сообщать об институциональных препятствиях компетентным органам для их устранения.
Девять министерств и центральных учреждений, а также 22 населенных пункта провинциального уровня достигли среднего уровня по стране или превысили его, в то время как показатели 29 центральных органов и 12 населенных пунктов остаются ниже. Корректировки показателей выплат теперь не учитывают недавно выделенные средства, поскольку некоторые подразделения получили средства в конце года.
Самым большим препятствием остается расчистка территории, и министерство призывает местных лидеров к более решительным действиям. В этом году приоритетное внимание уделяется крупным национальным транспортным работам, которые должны завершить строительство не менее 3000 км скоростных автомагистралей, более 1000 км прибрежных дорог и международного аэропорта Лонгтхань.
Ключевые региональные проекты также нуждаются в более активном финансировании, такие как скоростная автомагистраль Ниньбинь - Хайфон, кольцевая дорога № 4 в столичном регионе Ханой, Жангиа - Чонтхань, Танфу-Баолок, Баолок – Лиенхыонг, кольцевая дорога № 3 в Хошимине и скоростная автомагистраль город Хошимин - Мокбай.
В отношении проектов ОПР властям и инвесторам было рекомендовано ускорить процедуры, придерживаться графиков и незамедлительно устранять препятствия. Провинциям также напомнили о необходимости увеличения бюджетных поступлений, особенно от земельных ресурсов, при соблюдении правил отчетности в соответствии с циркуляром министерства № 37/2025/TT-BTC.
Министерство финансов подчеркнуло, что достижение целевого показателя выплат к 2025 году имеет важное значение для достижения роста ВВП как минимум на 8%.