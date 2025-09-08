Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Министерство финансов планирует освоить 60% государственных инвестиций к концу третьего квартала

Объем государственных инвестиций Вьетнама к 31 августа достиг 409,17 трлн донгов (15,49 млрд долларов США), что составляет 39,9% от годового плана и 46,3% от целевого показателя премьер-министра, сообщило Министерство финансов.
  Строительство подпроекта № 4 проекта скоростной автомагистрали Чаудок - Кантхо - Шокчанг, который финансируется за счет государственного инвестиционного капитала. Фото: ВИA  
Это свидетельствует об улучшении показателей по сравнению с 36,9% и 40,4% соответственно, зафиксированными за аналогичный период прошлого года. В частности, в области финансирования из местных бюджетов был достигнут значительный прогресс - 58,3%, что на 18,3% больше, чем в прошлом году.

Министерство поставило перед собой цель освоить не менее 60% от целевого показателя премьер-министра к концу третьего квартала и 100% к концу года.

Для достижения этой цели Министерство финансов обратилось к министерствам и провинциям с просьбой завершить разработку подробных планов распределения государственных инвестиций к 30 сентября, чтобы обеспечить своевременное распределение, усилить мониторинг для выявления проблем, оперативно устранять узкие места, с которыми сталкивается каждый проект, и сообщать об институциональных препятствиях компетентным органам для их устранения.

Девять министерств и центральных учреждений, а также 22 населенных пункта провинциального уровня достигли среднего уровня по стране или превысили его, в то время как показатели 29 центральных органов и 12 населенных пунктов остаются ниже. Корректировки показателей выплат теперь не учитывают недавно выделенные средства, поскольку некоторые подразделения получили средства в конце года.

Самым большим препятствием остается расчистка территории, и министерство призывает местных лидеров к более решительным действиям. В этом году приоритетное внимание уделяется крупным национальным транспортным работам, которые должны завершить строительство не менее 3000 км скоростных автомагистралей, более 1000 км прибрежных дорог и международного аэропорта Лонгтхань.

Ключевые региональные проекты также нуждаются в более активном финансировании, такие как скоростная автомагистраль Ниньбинь - Хайфон, кольцевая дорога № 4 в столичном регионе Ханой, Жангиа - Чонтхань, Танфу-Баолок, Баолок – Лиенхыонг, кольцевая дорога № 3 в Хошимине и скоростная автомагистраль город Хошимин - Мокбай.

В отношении проектов ОПР властям и инвесторам было рекомендовано ускорить процедуры, придерживаться графиков и незамедлительно устранять препятствия. Провинциям также напомнили о необходимости увеличения бюджетных поступлений, особенно от земельных ресурсов, при соблюдении правил отчетности в соответствии с циркуляром министерства № 37/2025/TT-BTC.

Министерство финансов подчеркнуло, что достижение целевого показателя выплат к 2025 году имеет важное значение для достижения роста ВВП как минимум на 8%.

ВИА/ИЖВ

