Министерство требует активной борьбы с насилием и жестоким обращением с детьми

Министерство труда, инвалидов и социального обеспечения направило официальный документ с просьбой к народным комитетам провинций и городов по всей стране усилить профилактику и борьбу с насилием и жестоким обращением с детьми.

Это произошло после недавнего всплеска случаев насилия и жестокого обращения с детьми, что вызвало серьезные осложнения в их физическом и социальном развитии, и что шокировало общественность.

Чтобы свести к минимуму ущерб и обеспечить права и интересы детей, министерство обратилось к народным комитетам в провинциях и городах с просьбой внедрить строгую систему для всестороннего предотвращения и борьбы с насилием и жестоким обращением с детьми.

Было предложено, чтобы общины осуществляли меры по защите детей, уделяя приоритетное внимание выделению ресурсов для обеспечения своевременного вмешательства и поддержки детей, ставших жертвами насилия и жестокого обращения, и возлагать на местные междисциплинарные организации, в частности на орган по защите детей, ответственность за защиту детей и поиск признаков жестокого обращения.

Министерство также обратилось к группам защиты детей на уровне общин с просьбой принять активное участие в обеспечении всестороннего понимания семейных ситуаций или условий, которые демонстрируют признаки возможного риска насилия и жестокого обращения, особенно среди детей, живущих в семьях с разведенными или разлученными родителями, или родителями, которые работают далеко или имеют судимость.

Следуя предложению, местные органы власти должны настаивать на дальнейшем воспитании и распространении морали, образа жизни и надлежащего поведения в семьях, а также ответственности взрослых за то, чтобы подавать пример детям.

Следует приложить усилия для обучения семей, образовательных учреждений и детей методам выявления и уведомления органов власти о насилии и жестоком обращении, особенно в ситуациях, когда родители, родственники или опекуны посягают на жизнь, дух и достоинство ребенка.

Министерство также попросило местные власти более оперативно получать и обрабатывать информацию или уведомления о рисках или актах насилия и жестокого обращения с детьми, усилить проверку и расследование потенциальных случаев насилия и жестокого обращения с детьми в местных районах, оказывать дальнейшую поддержку молодым жертвам.

Местные органы власти несут ответственность за выявление и рассмотрение таких случаев жестокого обращения с детьми, а также привлечение учреждений, организаций и отдельных лиц к ответственности в случаях, если они пытаются скрыть, безответственно рассматривать, не уведомлять и разоблачать акты насилия и жестокого обращения с детьми.