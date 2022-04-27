Министерство транспорта объявила о 10 новых портах

10 новых портов были добавлены в список вьетнамских морских портов, в результате чего их общее количество по стране достигло 296.

Министерство транспорта издало решение № 552/QD-BGTVT, в котором объявляется список портов, относящихся к вьетнамским морским портам.

Недавно добавленные порты: порт Ношко в морском порту Куангнинь; Главный порт Лонгшон относится к морскому порту Нгишон; Хайха – к нефтяному порту Куангчи; международный нефтяной порт Pacific Petro - к провинции Тьенжанг; порт Жаолонг - к провинции Бенче; Порт теплоэлектростанции Зуйенхай 2 - к провинции Чавинь.

Кроме того, были добавлены два порта морского порта Вунгтау: Каймеп-Гемадепт – к порту Terminal Link и общему порту Каймеп.

В Хайфоне к этому списку также добавлены пристань VIMC Dinh Vu и специализированная пристань FGG. Некоторые районы морских портов имеют большое количество портов, в том числе Хайфон с 52 причалами и Вунгтау с 48 причалами.

Морская администрация Вьетнама заявила, что портовая система, простирающаяся с севера на юг, продвигает свою роль центра торговли товарами в контексте глубокой интеграции страны.

Только что были опубликованы данные Морской администрации Вьетнама, показывающие, что объем грузов, проходящих через морские порты, в первые 3 месяца этого года сохранил тенденцию к росту, достигнув почти 180 млн. тонн, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. сохранил устойчивый рост на 6% по сравнению с тем же периодом, достигнув 6,2 млн. TEU (эквивалент тонне).