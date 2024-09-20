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Министерство торговли США объявило предварительные результаты антидемпинговой проверки вьетнамского экспорта сома

Министерство торговли США (DOC) опубликовало предварительные результаты своего 20-го административного пересмотра (POR 20) приказа об антидемпинговых пошлинах на некоторые виды замороженного рыбного филе, экспортируемого из Вьетнама в США в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года.

 

По данным Управления по защите торговых прав Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли, в этом обзоре были задействованы восемь вьетнамских экспортных компаний, и DOC выбрал две из них в качестве обязательных респондентов.

Согласно предварительному заключению, к двум обязательным респондентам применяется ставка антидемпинговой пошлины в размере 0,00 долларов США/кг. Остальные шесть компаний имеют право на отдельные ставки пошлины, установленные на уровне 0,00 долларов США/кг. Национальная ставка остается неизменной на уровне 2,39 доллара США за кг, поскольку заявители отозвали свой запрос о пересмотре этой ставки.

Ведомство отметило, что, поскольку США не признали Вьетнам страной с рыночной экономикой, Министерство юстиции продолжает использовать «суррогатные» значения из третьих стран для расчета демпинговой маржи Вьетнама.

В этом обзоре DOC выбрал Индонезию в качестве страны-аналога, исходя из того, что ее уровень экономического развития сопоставим с уровнем развития Вьетнама, в стране есть крупные производители пангасиуса, аналогичные тем, которые были во Вьетнаме в течение рассматриваемого периода, и полученные данные являются надежными для оценки факторов производства во Вьетнаме.

Ведомство оценило предварительные результаты как положительные для вьетнамских экспортеров пангасиуса, поскольку все восемь рассматриваемых компаний получили ставку пошлины в размере 0,00 долларов США/кг, что ниже окончательных ставок предыдущего обзора, которые варьировались от 0,00 долларов США/кг до 0,18 долларов США/кг. Ожидается, что окончательное заключение по этому обзору будет выдано DOC в течение 120 дней с даты получения предварительного заключения.

DOC также уведомил соответствующие стороны о том, что они могут подавать запросы на POR 21, охватывающие период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Несколько вьетнамских компаний и американских заявителей уже сделали это, и Министерство юстиции рассматривает возможность инициирования следующего административного пересмотра в октябре 2024 года.

ВИА/ИЖВ

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