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Министерство строительства сотрудничает с Финляндией в областях водоснабжения и водоотведения
По словам г-на Нги, правительство и Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии поддержали Министерство строительства в многих областях, особенно в вопросах водоснабжения, водоотведения и управления чистой водой. Вьетнам всегда уделяет внимание этой работе, решая трудности и отвечая потребностям людей в сегодняшнем контексте изменения климата.
В ближайшее время, министр Нги ожидает, что Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии будет сотрудничать с Министерством строительства в поиске мер по обеспечению качества воды и водоснабжительной услуги в городских комплексах, изучении модели организации и управления водоснабжением городских и сельских районов Вьетнама, координировать и поддержать Вьетнама в составлении Закона о водоснабжении и водоотведении.
Во встрече, министр Антти Курвиненом согласился с предложениями Министерства строительства Вьетнама о сотрудничестве. Министерство строительства является важным партнером Финляндии в вопросе поставке питьевой воды, поэтому Финляндия готова поделиться опытом и конкретизировать деятельности сотрудничества с Вьетнамом.
Г-н Антти Курвиненом подчеркнул, что 2023 год станет важной вехой, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений. Он пожелал, чтобы две стороны продолжали содействовать сотрудничеству в областях экономики, политики и торговли. Вьетнам и Финляндия имеют множество возможностей сотрудничества в областях сельского и лесного хозяйства, возобновляемых ресурсов.
Антти Курвиненом считал, что изменения климата – это глобальный вопрос, который влияет на специфику подкомпетентных двух министерств отраслей. Сотрудничая, Вьетнам и Финляндия смогут найти соответствующие меры по решению существующих вопросов, и определить новые области сотрудничества.
Оба министерства договорились в ближайшее время рассмотреть и подписать меморандум, который станет основой двухстороннего сотрудничества.