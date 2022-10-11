Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министерство строительства сотрудничает с Финляндией в областях водоснабжения и водоотведения

10 октября, в Ханое, министр строительства Нгуен Тхань Нги провел рабочую встречу с министром сельского и лесного хозяйства Финляндии Антти Курвиненом. В рабочей встрече присутствовали полномочный посол Финляндии в Вьетнаме Кейджо Норванто, руководители некоторых подразделений при Министерстве строительства и крупных предприятий Финляндии.

По словам г-на Нги, правительство и Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии поддержали Министерство строительства в многих областях, особенно в вопросах водоснабжения, водоотведения и управления чистой водой. Вьетнам всегда уделяет внимание этой работе, решая трудности и отвечая потребностям людей в сегодняшнем контексте изменения климата.

В ближайшее время, министр Нги ожидает, что Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии будет сотрудничать с Министерством строительства в поиске мер по обеспечению качества воды и водоснабжительной услуги в городских комплексах, изучении модели организации и управления водоснабжением городских и сельских районов Вьетнама, координировать и поддержать Вьетнама в составлении Закона о водоснабжении и водоотведении.

Во встрече, министр Антти Курвиненом согласился с предложениями Министерства строительства Вьетнама о сотрудничестве. Министерство строительства является важным партнером Финляндии в вопросе поставке питьевой воды, поэтому Финляндия готова поделиться опытом и конкретизировать деятельности сотрудничества с Вьетнамом.

Г-н Антти Курвиненом подчеркнул, что 2023 год станет важной вехой, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений. Он пожелал, чтобы две стороны продолжали содействовать сотрудничеству в областях экономики, политики и торговли. Вьетнам и Финляндия имеют множество возможностей сотрудничества в областях сельского и лесного хозяйства, возобновляемых ресурсов.

Антти Курвиненом считал, что изменения климата – это глобальный вопрос, который влияет на специфику подкомпетентных двух министерств отраслей. Сотрудничая, Вьетнам и Финляндия смогут найти соответствующие меры по решению существующих вопросов, и определить новые области сотрудничества.

Оба министерства договорились в ближайшее время рассмотреть и подписать меморандум, который станет основой двухстороннего сотрудничества.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top