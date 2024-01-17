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Министерство стремится повысить квалификацию вьетнамских рабочих, работающих за границей
В настоящее время около 650.000 вьетнамских рабочих находятся заграницей в 40 странах и территориях мира, в том числе в Японии, Республике Корея (РК), Тайване (Китай) и т.д. Число вьетнамских, рабочающих за границу увеличилось в таких европейских странах, как Венгрия, Греция, Польша, Словакия и Хорватия.
Заместитель министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения Нгуен Ба Хоан отметил, что партия и государство всегда уделяли внимание отправке вьетнамских рабочих на работу за границу. Это важная и долгосрочная стратегия, помогающая создать высококачественную рабочую силу для целей национального строительства в период индустриализации и модернизации. Вьетнамские рабочие за рубежом также способствуют укреплению отношений сотрудничества с другими странами мира. На многих рынках труда вьетнамские работники играют важную роль в составе иностранной рабочей силы.
Кроме того, вьетнамские рабочие, работающие за рубежом ежегодно отправляют домой около 3,5-4 миллиардов долларов США в виде денежных переводов, внося свой вклад в социально-экономическое развитие страны и помогая своим семьям жить лучше.
Недавно MoLISA объявило о плане набора рабочих в РК в рамках Программы лицензирования иностранных работников (Программа EPS) правительства Кореи, фазы 1, в 2024 году, с ожидаемым количеством более 15000 человек. Другие рынки труда, такие как Япония, Тайвань (Китай), Малайзия и Сингапур, также нуждаются в привлечении большого количества работников. Многие другие страны, такие как Австралия, Германия и Канада, также испытывают нехватку квалифицированных кадров в различных областях, включая социальное обеспечение, уход за больными, сельское хозяйство, строительство, механику и т. д.
Помимо положительных результатов, отправка вьетнамских рабочих за рубеж также сталкивается со многими трудностями и проблемами, включая высокую стоимость работы заграницей; ограниченные возможности управления и защиты вьетнамских граждан, работающих в зарубежных странах и территориях, слабые возможности некоторых организаций и предприятий по отправке рабочих зарубеж и т.д.
По мнению экспертов, для удовлетворения растущих потребностей в экспорте рабочей силы необходимо тщательно контролировать её процессы отбора и подготовки на предприятиях, уделяя особое внимание связям предприятий с профессионально-техническими училищами для отбора и подготовки качественных трудовых ресурсов.
MoLISA сообщило, что в 2024 году министерство продолжит продвигать и улучшать качество отправки вьетнамских рабочих за рубеж по контрактам, одновременно расширяя информацию и рекомендации для предприятий по активной подготовке трудовых ресурсов, способствуя обучению профессиональным навыкам и знанию иностранных языков для рабочих перед отправкой их на работу заграницу.