Министерство промышленности и торговли ускоряет реализацию Резолюции № 57

Научно-исследовательская и технологическая деятельность в отрасли промышленности и торговли. (Фото: https://moit.gov.vn)

Министерство промышленности и торговли издало Решение № 318/QĐ-BCT об утверждении Плана Министерства по реализации Программы № 02-CTr/BCĐTW от 2 февраля 2026 года Центрального руководящего комитета по выполнению Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.



Цель утверждения Плана — глубокое усвоение взглядов, ориентиров, целей, задач и решений на 2026 год под девизом "Прорывные действия — распространение результатов", где решающим фактором являются организационная способность к реализации, дисциплина действий и реальные итоговые результаты; переход от работы "по плану" к работе "по целям и продуктам"; от отчётности о ходе выполнения — к отчётности об эффективности; от формального "выполнено" — к "доведено до результата".



Одновременно План конкретизирует цели, задачи и решения, возложенные на отрасль промышленности и торговли в рамках реализации Программы № 02-CTr/BCĐTW от 2 февраля 2026 года Центрального руководящего комитета, обеспечивая соответствие условиям, специфике, функциям, задачам и полномочиям Министерства. Также чётко распределяются функции руководства и координации между подразделениями с обеспечением принципа "6 чётких параметров" (чётко определены ответственный, задача, срок, ответственность, продукт и полномочия) и организуется решительная и эффективная реализация с превращением целей в конкретные результаты.



Особо подчёркивается необходимость обеспечения того, чтобы 100% кадров, партийных членов, государственных служащих, сотрудников госучреждений и работников чётко понимали содержание Плана, осознавали ответственность и были настроены на успешное выполнение поставленных задач. Общая цель — ускорить выполнение задач по реализации Резолюции № 57-NQ/TW. Партийный комитет Министерства, Постоянное бюро, партийные комитеты всех уровней и руководители подразделений сосредоточат усилия на синхронной и решительной реализации обозначенных ориентиров и задач, обеспечивая измеримый вклад науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в рост отрасли промышленности и торговли, прежде всего через повышение производительности труда, эффективности управления, качества государственных услуг и конкурентоспособности предприятий.



План также предусматривает формирование заметного прогресса в сквозной цифровой трансформации Министерства, синхронизацию и интеграцию в рамках всей политической системы и всей отрасли, с акцентом на приоритетные направления. Одновременно будет стимулироваться развитие науки, технологий и инноваций по модели тесной взаимосвязи "исследования — внедрение — рынок"; активизируется сотрудничество государства, учебных заведений и бизнеса; усиливается коммерциализация результатов исследований, формирование и развитие технологических предприятий и инновационных стартапов с ориентацией на конкретный продукт, результат и масштабируемость.



Кроме того, внимание сосредоточено на разработке и реализации ведомственных, национальных и особо национальных научно-технологических программ; формировании кластеров и цепочек научно-технологических и инновационных задач, связанных с развитием стратегических технологий и продукции, а также базовых и приоритетных отраслей промышленности с целью повышения национальной конкурентоспособности и технологической самостоятельности в средне- и долгосрочной перспективе.



Предусматривается активная мобилизация общественных ресурсов; подразделения Министерства будут проводить пересмотр и продолжать устранять барьеры и трудности в развитии науки, технологий и инноваций; определять приоритетные отрасли и направления, сосредотачиваясь на повышении технологического уровня и стимулировании трансфера технологий, особенно в перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, формируя новые драйверы роста на основе науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.



План устанавливает конкретные целевые показатели: доля вклада роста Совокупной факторной производительности (СФП) в рост отрасли в 2026 году — не менее 52%, в среднем за период 2026–2030 годов — более 58%; темпы роста электронной торговли в 2026 году — не ниже 25% с устойчивым ростом в период 2026–2030 годов.



В сфере национальной цифровой трансформации План требует завершить создание и обеспечить реальный ввод в эксплуатацию национальных баз данных, отраслевых баз данных, национальных цифровых платформ и единых цифровых платформ отраслей, сфер и регионов в соответствии с планами Центрального руководящего комитета и резолюциями Правительства; обеспечить данные, отвечающие критериям "достоверные, полные, чистые, актуальные, единые и совместно используемые" (в соответствии с Планом № 02-KH/BCĐTW от 19 июня 2025 года Центрального руководящего комитета и Резолюцией № 71/NQ-CP от 1 апреля 2025 года Правительства).



Обеспечить обработку 100% служебных дел в Министерстве в электронной среде (за исключением дел, относящихся к государственной тайне) с использованием специализированной служебной цифровой подписи. Все ключевые процессы и новые служебные документы должны формироваться и обрабатываться в электронной среде; завершить оцифровку архивных материалов.



В сфере административных процедур и онлайн-государственных услуг доля административных процедур, предоставляемых полностью в онлайн-формате, должна составить не менее 80% от общего числа процедур, предоставляемых министерством и подведомственными органами (включая услуги по централизованной модели). Примечательно, что не менее 80% информации и документов, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью, должны предоставляться государственным органам только один раз. Также 100% административных процедур должны осуществляться независимо от административно-территориальных границ в пределах провинциального уровня.



В области науки, технологий и инноваций План подчёркивает необходимость своевременного завершения разработки и оперативной реализации ведомственных, национальных и особо национальных программ; формирования кластеров и цепочек задач, связанных с внедрением, трансфером и освоением ключевых и стратегических технологий, а также стратегической продукции в различных отраслях и сферах.



План способствует достижению цели успешной коммерциализации не менее 5 продуктов из Перечня стратегических технологий Министерства (промышленные роботы, искусственный интеллект, БПЛА и др.), а также формированию общей инфраструктуры (лаборатории, центры исследований и разработок, испытательные, оценочные и сертификационные базы) с приоритетом для стратегических технологий.



В части мониторинга, контроля и оценки План предусматривает, что 100% задач Центрального руководящего комитета будут отслеживаться, контролироваться и оцениваться через систему theodoinq.dcs.vn. Информация и данные должны своевременно и объективно обновляться, проходить сопоставление и проверку, повышая уровень ответственности и подотчётности органов.