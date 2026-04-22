Министерство промышленности и торговли несёт ответственность за недопущение дефицита электроэнергии и нефтепродуктов при любых обстоятельствах

Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл рабочее совещание с руководством Министерства промышленности и торговли и других министерств и ведомств по вопросам устранения трудностей и стимулирования производственно-деловой активности (Фото: ВИА)

Участники совещания обсудили достигнутые результаты, уделив особое внимание выявлению трудностей, узких мест и возникающих проблем, а также определению задач на будущее. Премьер-министр отметил и высоко оценил усилия Министерства и отрасли в целом по выполнению поставленных задач, преодолению многочисленных вызовов и достижению значимых результатов, в частности в подготовке и представлении компетентным органам прорывных решений в сфере нефтепродуктов в сложных условиях, что внесло существенный вклад в общие достижения страны за последнее время.

Премьер-министр подчеркнул, что главная цель совещания — выработать единые подходы и методы для решения актуальных проблем, а также обеспечить максимальную концентрацию усилий для выполнения задач, предусмотренных Программой действий Правительства по реализации Резолюции XIV съезда КПВ и Заключения № 18-КL/TW 2-го пленума ЦК, с целью достижения двузначных темпов экономического роста.

Что касается ключевых задач на ближайшее время, Премьер-министр потребовал от Министерства промышленности и торговли оперативно конкретизировать и своевременно реализовать План выполнения Программы действий Правительства по реализации Резолюции XIV съезда и Заключения № 18-КL/TW, развернув соответствующие меры по всем направлениям деятельности Министерства, включая энергетику, нефтепродукты, науку и технологии, инновации, экспорт и внутренний рынок. При этом необходимо установить конкретные показатели, задачи и сроки их выполнения для руководителей Министерства, подведомственных подразделений, государственных корпораций и местных органов власти.

Премьер-министр особо отметил необходимость сосредоточить усилия на совершенствовании институциональной базы, ускорении подготовки и принятия нормативных актов без задержек и накопления задолженности. В частности, следует завершить подготовку законопроектов для внесения на рассмотрение 2-й сессии Национального собрания XVI созыва, включая: Закон о нефти и газе (в новой редакции), Закон о внесении изменений и дополнений в ряд законов в сфере торговли, Закон о внесении изменений и дополнений в Закон об электроэнергетике, Закон о торговле производными товарами. Министерству также поручено в кратчайшие сроки завершить проект Закона о ключевых отраслях промышленности в соответствии с Резолюцией № 82/NQ-CP Правительства для его представления Национальному собранию на 2-й сессии.

Министерству промышленности и торговли совместно с другими ведомствами поручено провести ревизию и совершенствование нормативных положений о функциях и полномочиях Министерства с чётким разграничением компетенций между органами власти во избежание дублирования, в соответствии с указаниями, изложенными в Заключении № 18-КL/TW. Особое внимание следует уделить вопросам управления и освоения минеральных ресурсов, управления промышленными и экспортно-производственными зонами, а также государственными корпорациями и предприятиями в сфере промышленности и торговли. Министерству также необходимо продолжить решительное и последовательное выполнение указаний Постоянного комитета Правительства по децентрализации, сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса, завершив эту работу в апреле; активизировать реальную передачу полномочий на местный уровень и продолжить оптимизацию организационной структуры.

Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения энергетической безопасности и справедливого энергетического перехода, указав, что Министерство промышленности и торговли несёт ответственность за недопущение дефицита электроэнергии и нефтепродуктов при любых обстоятельствах. Заинтересованным сторонам поручено в срочном порядке провести пересмотр, обновление и дополнение Генеральной схемы развития электроэнергетики VIII, включить базовые энергетические проекты с применением новых технологий, ускорить реализацию энергетических проектов; тесно координировать действия с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды для эффективной эксплуатации и оптимизации работы гидроэлектростанций; оперативно разработать план по пересмотру и реструктуризации системы бизнеса и распределения нефтепродуктов в направлении сокращения промежуточных звеньев и снижения издержек; ускорить создание национальных резервов нефтепродуктов; активизировать использование бензина E10.

Министерству промышленности и торговли поручено активизировать реструктуризацию промышленной цепочки и цепочек поставок, развивать промышленное производство по интенсивной модели, повышать уровень самостоятельности внутреннего производства, способствуя формированию новой модели экономического роста. Соответствующие подразделения должны ускорить реализацию крупных промышленных проектов, формировать производственные связи между отечественными предприятиями и компаниями с иностранными инвестициями, содействовать более глубокому участию вьетнамских предприятий в стратегических глобальных цепочках поставок. Министерству также поручено тесно взаимодействовать с другими министерствами, ведомствами и местными органами власти для повышения эффективности экспортно-импортной деятельности, диверсификации экспортных рынков; тщательно подготовить позиции и сценарии переговоров по взаимным тарифным мерам с США; максимально эффективно использовать уже заключённые соглашения о свободной торговле и вести переговоры по новым соглашениям; провести оценку, реформировать и повысить эффективность работы торговых представительств Вьетнама за рубежом с ориентацией на конкретные результаты и вклад.

Премьер-министр Ле Минь Хынг также поручил продвигать цифровизацию и модернизацию системы внутреннего распределения, стимулировать внутренний спрос в соответствии с Планом № 02 Центрального руководящего комитета по развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также Заключением № 18-КL/TW; завершить формирование отраслевых баз данных и обеспечить их интеграцию с национальными базами данных, провести реинжиниринг административных процедур на основе повторного использования информации и данных; развивать внутренний рынок, усиливать контроль за рынком, предотвращать и строго пресекать нарушения с целью формирования здоровой и устойчивой рыночной среды.