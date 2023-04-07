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Министерство продолжает стандартизировать мобильную информацию и обработку нарушений Tiktok
На пресс-конференции Министерство информации и коммуникаций сообщило о многочисленных нарушениях трансграничных платформ во Вьетнаме. Ранее министерство указывало на нарушения Facebook, Youtube и Google. В период с 2019 года, когда появилась новая платформа социальной сети TikTok и по настоящее время, на ней были зафиксированы некоторые незаконные действия.
Ле Куанг Ты Зо, директор Департамента радио, телевидения и электронной информации (Министерство информации и коммуникаций), сказал, что в прошлом на платформе TikTok был чисто развлекательный контент. Но с 2022 года в TikTok появилось много контента, ведущего подрывную деятельность против партии и государства Вьетнама. Наряду с этим в TikTok активно транслируется много вредоносного контента, негативно оказывающего влияние на вьетнамских детей.
«Контент в TikTok вызывает зависимость и постоянно создает вредоносные тренды. Вредоносный контент в TikTok может очень легко создать тренд, тем самым негативно влияя на молодежь и пользователей», - подчеркнул г-н Ты Зо.
Указав и проанализировав нарушения в TikTok, особенно пагубность токсичного и искаженного контента на этой платформе, г-н Ле Куанг Ты Зо сказал, что последствия нарушений в TikTok создали благоприятную среду для распространения фейковых новостей, вызывая экономический ущерб и социальную нестабильность.
Кроме того, эта платформа поощряет молодых людей подражать и следовать плохим и оскорбительным тенденциям, искажает восприятие и образ жизни молодежи, подрывая национальные культурные ценности.
Столкнувшись с вышеуказанной ситуацией, Министерство информации и коммуникаций заявило, что оно потребует от компаний, предоставляющих трансграничные услуги, ответственности за предотвращение контента и информации, нарушающих закон, и ее удаление по запросу компетентных органов.
Министерство информации и коммуникаций проведет проверку TikTok (ожидается в мае 2023 года), чтобы обеспечить соблюдение платформой закона во время ее работы и ведения бизнеса во Вьетнаме.
Что касается мобильной информации, в марте 2023 года Министерство информации и коммуникаций поручило телекоммуникационным предприятиям продолжить развертывать решения, обеспечивающие развитие новых абонентов, стандартизированных абонентов с правильной информацией об абонентах в соответствии с правилами. Все активные абоненты должны иметь полную, точную и совпадающую информацию.
Представитель Департамента телекоммуникаций оценил, что стандартизация информации об абонентах получила поддержку пользователей.