Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министерство продолжает стандартизировать мобильную информацию и обработку нарушений Tiktok

Во второй половине дня 6 апреля в Ханое Министерство информации и коммуникаций провело пресс-конференцию, на которой была представлена информация о первых трех месяцах 2023 года и план реализации ключевых задач министерства на ближайшее время
  Логотип TikTok. Фото: AFP/ВИA  
Во второй половине дня 6 апреля в Ханое Министерство информации и коммуникаций провело пресс-конференцию, на которой была представлена информация о первых трех месяцах 2023 года и план реализации ключевых задач министерства на ближайшее время.

На пресс-конференции Министерство информации и коммуникаций сообщило о многочисленных нарушениях трансграничных платформ во Вьетнаме. Ранее министерство указывало на нарушения Facebook, Youtube и Google. В период с 2019 года, когда появилась новая платформа социальной сети TikTok и по настоящее время, на ней были зафиксированы некоторые незаконные действия.

Ле Куанг Ты Зо, директор Департамента радио, телевидения и электронной информации (Министерство информации и коммуникаций), сказал, что в прошлом на платформе TikTok был чисто развлекательный контент. Но с 2022 года в TikTok появилось много контента, ведущего подрывную деятельность против партии и государства Вьетнама. Наряду с этим в TikTok активно транслируется много вредоносного контента, негативно оказывающего влияние на вьетнамских детей.

«Контент в TikTok вызывает зависимость и постоянно создает вредоносные тренды. Вредоносный контент в TikTok может очень легко создать тренд, тем самым негативно влияя на молодежь и пользователей», - подчеркнул г-н Ты Зо.

Указав и проанализировав нарушения в TikTok, особенно пагубность токсичного и искаженного контента на этой платформе, г-н Ле Куанг Ты Зо сказал, что последствия нарушений в TikTok создали благоприятную среду для распространения фейковых новостей, вызывая экономический ущерб и социальную нестабильность.

Кроме того, эта платформа поощряет молодых людей подражать и следовать плохим и оскорбительным тенденциям, искажает восприятие и образ жизни молодежи, подрывая национальные культурные ценности.

Столкнувшись с вышеуказанной ситуацией, Министерство информации и коммуникаций заявило, что оно потребует от компаний, предоставляющих трансграничные услуги, ответственности за предотвращение контента и информации, нарушающих закон, и ее удаление по запросу компетентных органов.

Министерство информации и коммуникаций проведет проверку TikTok (ожидается в мае 2023 года), чтобы обеспечить соблюдение платформой закона во время ее работы и ведения бизнеса во Вьетнаме.

Что касается мобильной информации, в марте 2023 года Министерство информации и коммуникаций поручило телекоммуникационным предприятиям продолжить развертывать решения, обеспечивающие развитие новых абонентов, стандартизированных абонентов с правильной информацией об абонентах в соответствии с правилами. Все активные абоненты должны иметь полную, точную и совпадающую информацию.

Представитель Департамента телекоммуникаций оценил, что стандартизация информации об абонентах получила поддержку пользователей.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Новые возможности сотрудничества для предприятий Вьетнама и России

Новые возможности сотрудничества для предприятий Вьетнама и России

6 апреля 2023 г. в Международном конференц-центре состоялся бизнес-форум на тему «Вьетнам – Россия: новые возможности и перспективные направления сотрудничества», в котором приняли участие более 200 предприятий двух стран.
ПОДРОБНЕЕ

Top