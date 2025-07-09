Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Министерство проведет мероприятия, посвященные 80-летию Августовской революции и Национальному дню

Министерство культуры, спорта и туризма объявило о планах по организации ряда мероприятий, посвященных 80-летию Августовской революции (19 августа) и Национальному дню (2 сентября 1945 - 2025 гг.).
  В этом году в рамках празднования 80-й годовщины Августовской революции и Национального дня (2 сентября) будет проведен ряд специальных мероприятий. фото: ВИA  
Запланированные мероприятия включают подготовку официального сценария национальной праздничной церемонии и военного парада, организацию специального художественного представления и создание национального пресс-центра для направления информации общественности о торжествах. Подготовка также включает в себя организацию национальной выставки социально-экономических достижений и проведение конкурса на разработку плакатов для повышения осведомленности общественности о значении этих событий.

По словам представителей министерства, торжества призваны способствовать широкому пониманию всей партией, вооруженными силами и общественностью глубокого исторического значения Августовской революции 1945 года и основания Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам).

Мероприятие призвано способствовать воспитанию патриотизма, национальной гордости, единства, коллективной воли к миру, самодостаточности и самостоятельности. На мероприятии также будут чествовать тех, кто отдал свою жизнь за независимость и воссоединение страны, и подтверждать решимость продвигать дело строительства и защиты страны.

Ожидается, что эти памятные мероприятия укрепят доверие и гордость вьетнамского народа к партии и государству, а также усилят общественное согласие, поскольку страна вот-вот вступит в новую эру развития и процветания.

ВИА/ИЖВ

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