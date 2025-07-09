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Министерство проведет мероприятия, посвященные 80-летию Августовской революции и Национальному дню
По словам представителей министерства, торжества призваны способствовать широкому пониманию всей партией, вооруженными силами и общественностью глубокого исторического значения Августовской революции 1945 года и основания Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам).
Мероприятие призвано способствовать воспитанию патриотизма, национальной гордости, единства, коллективной воли к миру, самодостаточности и самостоятельности. На мероприятии также будут чествовать тех, кто отдал свою жизнь за независимость и воссоединение страны, и подтверждать решимость продвигать дело строительства и защиты страны.
Ожидается, что эти памятные мероприятия укрепят доверие и гордость вьетнамского народа к партии и государству, а также усилят общественное согласие, поскольку страна вот-вот вступит в новую эру развития и процветания.