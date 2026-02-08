Министерство предложило внести корректировки в энергетическое планирование

Ветро- и солнечная электростанция группы Trung Nam в провинции Кханьхоа. Фото: ВИА

Стремительное развитие науки и технологий также меняет подходы к энергетическому планированию в соответствии с Резолюцией № 57 Политбюро от 22 декабря 2024 года о развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации. В резолюции поставлены задачи по развитию энергетической инфраструктуры, прежде всего новой и чистой энергетики, при одновременном обеспечении энергетической безопасности для стратегических отраслей.

Согласно проекту плана, опубликованному для общественного обсуждения, министерство подчёркивает важность национальной энергетической безопасности, при этом предполагается, что предложение энергии будет соответствовать спросу, чтобы обеспечить поддержку среднегодового роста ВВП не ниже 10% в период 2026–2030 годов.

Совокупный конечный спрос на энергию прогнозируется на уровне около 120–130 млн тонн нефтяного эквивалента (т н. э.) к 2030 году и 175–200 млн т н. э. к 2050 году. Предлагается увеличить нефтяные резервы, включая сырую нефть и нефтепродукты, до объёма, эквивалентного примерно 90 дням чистого импорта к 2030 году.

Проект подчёркивает энергопереход страны: ожидается, что доля возобновляемых источников энергии в общем объёме первичного энергоснабжения достигнет 25–30% к 2030 году и 70–80% к 2050 году. Целевой показатель энергосбережения - 8–10% совокупного конечного потребления к 2030 году по сравнению со сценарием «как обычно».

Выбросы парниковых газов, по прогнозу, сократятся на 15–35% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем; выбросы энергетического сектора оцениваются в 433–474 млн тонн CO2-эквивалента в 2030 году и около 101 млн тонн к 2050 году.

Добыча сырой нефти в период 2026–2030 годов прогнозируется на уровне 5,8–8 млн тонн в год, а производство природного газа, как ожидается, составит 5,4–11 млрд кубометров ежегодно. Министерство также планирует нарастить импортные мощности по приёму сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обеспечить работу газовых электростанций, а также сформировать в разных регионах энергетические хабы на базе СПГ.

В проекте изложены планы по развитию отраслей возобновляемой и новой энергетики с целью превратить Вьетнам в региональный промышленный центр чистой энергетики и экспортёра; при этом предполагается создание центров чистой энергетики в северном, южно-центральном и южном регионах. Целевая мощность производства «зелёного» водорода составляет 100–200 тыс. тонн в год к 2030 году, а в долгосрочной перспективе - 10–20 млн тонн ежегодно к 2050 году.

Ожидается, что возобновляемые источники энергии обеспечат 30,9–39,2% выработки электроэнергии к 2030 году; при существенной международной поддержке в рамках Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP) этот показатель может приблизиться к 47%, а к 2050 году достичь 67,5–71,5%.

Проект также предусматривает к 2030 году создание двух межрегиональных промышленно-сервисных центров в сфере возобновляемой энергетики и экспорт 5 000–10 000 мегаватт электроэнергии.