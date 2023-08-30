НОВОСТИ
Министерство предлагает пособие для непенсионеров до 75 лет
Поддержка будет оказываться до достижения ими 75-летнего возраста. После этого они продолжат получать пенсионные выплаты, выплачиваемые из государственного бюджета, говорится в законопроекте.
Уровень поддержки будет зависеть от продолжительности выплаты страховых взносов по социальному страхованию, при этом минимальная сумма составит 360.000 донгов (14,88 долларов США) в месяц.
Министерство пояснило, что работники, которые платят взносы социального страхования на основе ежемесячной зарплаты в 2 миллиона донгов, самой низкой среди групп, подлежащих выплате обязательного социального страхования, будут пользоваться льготами социального страхования только в течение пяти лет, что означает, что будут годы перерыва, в течение которого они не имеют права на пенсию и медицинский страховой полис.
Если предложение будет одобрено, система социального обеспечения будет состоять из трех уровней. Первый — это базовые выплаты по социальному страхованию для рабочих с момента их участия в систему страхования до достижения пенсионного возраста, второй — поддержка людей от пенсионного возраста до 75 лет и последний — пенсия для людей от 75 лет.
В настоящее время во Вьетнаме проживает более 14,4 миллиона пожилых людей, достигших пенсионного возраста, но только 5,1 миллиона из них, или 35%, пользуются политикой поддержки.
Проект закона о социальном страховании (пересмотренный) планируется обсудить в Национальном собрании позднее в этом году.