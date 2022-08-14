Министерство предлагает оставить COVID-19 в группе А инфекционных заболеваний

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Министерство здравоохранения предложило сохранить COVID-19 в группе А инфекционных заболеваний, а не эндемических заболеваний, в своем последнем проекте мер по профилактике и борьбе с COVID-19 в новой ситуации.

Что касается причины, по которой COVID-19 еще не считается эндемическим заболеванием во Вьетнаме, Министерство здравоохранения заявило, что большинство стран мира находятся в состоянии нестабильности заболеваемости и смертности с неустойчивой тенденцией к увеличению и уменьшению, когда появляются новые штаммы вируса SARS-CoV-2. В то же время приобретенный иммунитет (за счет вакцин и инфекций) длительное время не является устойчивым и со временем снижается.

Во Вьетнаме за первые 7 месяцев этого года было зарегистрировано более 9 млн. новых случаев, причем только в июле было зарегистрировано более 33.000 случаев, что на 22,4% больше, чем в июне. Случаи подвариантов BA.4, BA.5 были зарегистрированы и стали составлять большую долю в южных провинциях. Между тем, в некоторых населенных пунктах показатели повторной вакцинации и вакцинации детей были низкими.

Рост числа новых случаев может вызвать перегрузку системы здравоохранения, особенно в связи с другими заболеваниями, такими как грипп типа А и лихорадка денге, которые сейчас входят в пиковый сезон, и риском новых инфекционных заболеваний, таких как оспа обезьян.

В то же время она предложила поэтапно и гибко ослаблять меры по профилактике и борьбе с пандемией.

Министерство также разработало планы реагирования на различные сценарии COVID-19 в 2022 и 2023 годах на основе стратегического плана ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на COVID-19.

Она призвала повысить бдительность в отношении новых штаммов вируса SARS-CoV-2 и оставаться готовым к реагированию на любые возможные сценарии пандемии, а также ускорить темпы вакцинации бустерными и базовыми дозами для детей в возрасте от 5 до 12 лет



