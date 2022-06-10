Министерство планирует электронные трудовые книжки для людей трудоспособного возраста

Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения (МТИСО) планирует выпускать электронные трудовые книжки для лиц трудоспособного возраста от 15 лет и старше, когда они выходят на рынок труда.

Заместитель министра Ле Ван Тхань сообщил, что министерство поручило своему Департаменту занятости разработать систему электронных трудовых книг, которая будет служить базой данных по труду, связанной с национальной базой данных, на основе которой власти могут легко вести обучение, помощь в трудоустройстве и политику сбалансирования спроса и предложения.

Директор департамента Ву Чонг Бинь сказал, что такая система электронных трудовых книг будет содержать информацию обо всем рабочем процессе, возможностях и мобильности всех работников на рынке. Информация будет преобразована в QR-коды, которые работодатели смогут сканировать, чтобы узнать о своих сотрудниках.

Он отметил, что пандемия COVID-19 создала много проблем, вынуждая изменить управление трудовыми ресурсами, чтобы адаптироваться. Электронные трудовые книжки помогут повысить прозрачность рынка труда, в том числе найма рабочей силы и контрактов, а также управленческой деятельности органов власти.

Кроме того, информация о работниках будет обновляться в системе, что позволит предприятиям находить предложение рабочей силы, а соискателям — получать доступ к подходящим работодателям.

На основе этих данных государственные органы также могут делать прогнозы рынка труда, чтобы составлять планы социально-экономического развития, а образовательно-обучающие программы могут быть приведены в соответствие с потребностями рынка, считает Бинь.