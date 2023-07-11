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Министерство общественной безопасности предупреждает о 24 видах мошенничества в Интернете
Эти мошеннические группы нацелены на следующие целевые группы: пожилые люди, дети, студенты/молодежь, рабочие/служащие, офисные работники.
По данным Департамента информационной безопасности - Министерства информации и коммуникаций, за первые 6 месяцев 2023 года ситуация с онлайн-мошенничеством во Вьетнаме увеличилась на 64,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 37,82% по сравнению с последними 6 месяцами 2022 года.
Формы мошенничества включают: «дешевые включенные туры»; видеозвонки с использованием технологией Deepfake, Deepvoice; «Блокировка сим карт» для не стандартизированных абонентов; поддельные квитанции об успешном переводе денежных средств; притворство учителем/медицинским работником, сообщающим о чрезвычайной ситуации; мошеннический набор детских моделей; уловки под видом финансовых компаний, банков; установка приложений, рекламные ссылок на азартных игр, черного кредита; поддельные веб-сайты агентств и предприятий (социального страхования, банков и т. д.).
Кроме того, существуют следующие формы: SMS-Бренды; мошенничество с набором онлайн-сотрудников; кража учетных записей в социальных сетях; продажа контрафактных товаров и подделок на площадках электронной коммерции; кража идентификационных данных граждан для взятия кредита; мошеннический перевод денег на неправильный банковский счет, мошенничество для кражи OTP в Telegram; мошенничество с фейковыми новостями о звонках с потерянными деньгами, такими как FlashAI; мошенничество о восстановлении счета Facebook; распространение фишинговых ссылок, размещение «грязной» рекламы в Facebook.
Столкнувшись с этой ситуацией, Министерство общественной безопасности и Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) рекомендуют три основных навыка для обеспечения безопасности личной информации.
Прежде всего, ограничьте распространение вашей личной информации в Интернете. Граждане должны убедиться, что они предоставляют личную информацию только доверенным лицам и организациям.
Важно использовать безопасные пароли для защиты своих учетных записей в Интернете. Пароль должен быть длиннее 8 символов и включать прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы; необходимо регулярно менять пароль и не использовать один и тот же пароль для разных учетных записей.
Необходимо активно узнавать о методах защиты информации, быть в курсе последних новостей об угрозах безопасности и учиться их предотвращать; использовать средства безопасности, такие как антивирусное программное обеспечение и программное обеспечение для защиты от кражи, чтобы защитить свою учетную запись в Интернете.