Министерство общественной безопасности: Внести отметку в новом паспорте место рождения гражданина

По его словам, в целях создания благоприятных условий для вьетнамских граждан при заграничной поездке Министерство общественной безопасности координирует свои действия с Министерством иностранных дел и соответствующими подразделениями для решения технических проблем, связанных с паспортом нового образца.

«В ближайшее время Министерство общественной безопасности примет решение о внесении в новый паспорт дополнительную отметку о месте рождения носителя паспорта. При необходимости граждане могут обратиться в иммиграционный Департамент или зарубежные представительства Вьетнама за дополнительной отметкой. Министерство общественной безопасности продолжит координировать действия с соответствующими министерствами и ведомствами для изучения законов и подзаконных актов, касающихся паспортов, чтобы добавить отметку о месте рождения в новый паспорт», — сообщил генерал-лейтенант То Ан Со.

Представитель Министерства общественной безопасности также подтвердил, что новый паспорт Вьетнама соответствует положениям Закона 2019 г.о выезде и въезде вьетнамских граждан. Новый паспорт также удовлетворяет условиям и стандартам Организации международной гражданской авиации.

То Ан Со также подчеркнул, что в паспортах многих стран мира, например, Япония, Корея, Швейцария, Монголия... не указано место рождения в своих паспорт

Он также заявил, что нынешнее временное непризнание некоторых стран, в том числе Германия, Испания и Чехия, новых паспортов Вьетнама, является только техническим вопросом.