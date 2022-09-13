Министерство общественной безопасности внесет отметку о месте рождения в паспорте

Фото для иллюстрации. (ВИА)

Министерство общественной безопасности направило официальную депешу вьетнамским представительствам за границей, ответственным за выдачу вьетнамских паспортов вьетнамским гражданам, с поручением указать информацию о месте рождения гражданина в примечании паспорта.

12 сентября Министерство общественной безопасности поручило Иммиграционному департаменту с 15 сентября 2022 года внести отметку о месте рождения гражданина в выдаваемых Министерством паспортах.

Министерство общественной безопасности направило официальную депешу вьетнамским представительствам за границей, ответственным за выдачу вьетнамских паспортов вьетнамским гражданам, с поручением внести дополнительную информацию о месте рождения гражданина в паспорте.

В последнее время некоторые европейские страны временно прекратили выдачу виз по паспортам нового образца Вьетнама, поскольку в паспорте не указано место рождения носителя паспорта.

Для внесения дополнительной информации в паспорте необходимо подать заявку (форма ТК01) вместе с выдаваемым паспортом, в разделе «запрос» формы четко написать «указать место рождения в паспорте». Для паспортов, выданных за границей, нужно подать еще свидетельство о месте рождения, старый паспорт (старого образца с отметкой о месте рождения).

Срок внесения составляет от 2 до 5 рабочих дней./.