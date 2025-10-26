Министерство общественной безопасности активизирует сотрудничество с международными партнёрами в сфере борьбы с киберпреступностью

Министр общественной безопасности Вьетнама, генерал Лыонг Там Куанг (справа), и заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) Гада Валли во время встречи 25 октября. Фото: ВИА

Принимая заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) Гаду Вали, генерал Лыонг Там Куанг поздравил её с успешным проведением церемонии подписания Ханойской конвенции, состоявшейся ранее в тот же день, отметив, что данный документ является наиболее всеобъемлющим международно-правовым инструментом по управлению киберпространством на сегодняшний день.

Он подчеркнул, что её принятие консенсусом после ускоренного переговорного процесса подтвердило значение многосторонности и центральную роль ООН в продвижении международного сотрудничества на основе международного права для эффективного решения глобальных вызовов.

Выразив признательность Гаде Вали и ЮНОДК за поддержку и тесное взаимодействие с Министерством общественной безопасности Вьетнама (МОБ) в подготовке и успешном проведении церемонии подписания, министр приветствовал предложение о создании во Вьетнаме регионального центра ЮНОДК по борьбе с киберпреступностью. Он отметил, что этот шаг позволит укрепить глобальную роль и авторитет Вьетнама, а также подтвердит его твёрдую приверженность делу противодействия нетрадиционным угрозам безопасности.

Стороны договорились продолжать развитие действующих механизмов сотрудничества, таких как сеть офисов пограничного взаимодействия (BLO), с целью усиления совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью. Было также решено расширить взаимодействие в области наращивания потенциала, технической поддержки и подготовки кадров по направлениям, включая предотвращение отмывания денег, финансирование терроризма, противодействие насильственному экстремизму, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, экологическими преступлениями, торговлей людьми и трансграничной коррупцией.

Были обсуждены возможности активизации встреч на высоком уровне и обменов делегациями между руководством МОБ и ЮНОДК для укрепления сотрудничества в приоритетных областях. Министерство предложило, чтобы ЮНОДК расширило программу приглашений вьетнамских специалистов для участия в международных конференциях и семинарах, а также организовало учебные визиты для обмена передовым опытом в борьбе с киберпреступностью, транснациональной преступностью и другими нетрадиционными угрозами безопасности.

Во время встречи в тот же день с помощником министра по вопросам иммиграции и помощником министра иностранных дел и торговли Австралии Мэттом Тислтуэйтом генерал Лыонг Там Куанг отметил, что Ханойская конвенция является не только «щитом», защищающим мир в киберпространстве, но и символом сотрудничества, ответственности и общей человечности в цифровую эпоху между государствами – членами ООН, включая Вьетнам и Австралию.

Стороны договорились активизировать взаимные визиты на всех уровнях, обмениваться опытом в области управления киберпространством и цифровой трансформации, а также укреплять обмен информацией по вопросам транснациональной организованной преступности и кибербезопасности. Министр призвал Австралию оказать техническую поддержку и содействие в повышении потенциала Вьетнама по борьбе с киберпреступностью, чтобы способствовать созданию безопасной и доверительной цифровой среды.

Также 25 октября генерал Лыонг Там Куанг провёл приём для министра юстиции Королевства Марокко Абделлатифа Уахби. Оба министра договорились интенсифицировать сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности, обмена информацией, расследования и розыска преступников, связанных с гражданами двух стран, особенно по делам, касающимся транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков, терроризма, высокотехнологичных преступлений и торговли людьми.

Кроме того, стороны подтвердили готовность углублять консультации и взаимную поддержку на международных площадках, координировать усилия в области договорных переговоров и имплементации соглашений, а также активно участвовать в деятельности многосторонних механизмов, таких как Организация Объединённых Наций и Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Генерал Лыонг Там Куанг выразил надежду, что во время предстоящего визита высокопоставленной делегации Министерства общественной безопасности Вьетнама в Марокко в ноябре стороны подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми, что создаст правовую основу для более тесного взаимодействия в противодействии транснациональной преступности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В отдельной встрече министр принял Евгения Валентиновича Касперского, генерального директора российской компании Kaspersky, и высоко оценил сотрудничество фирмы с вьетнамскими партнёрами в последние годы. Он отметил, что подписание Ханойской конвенции открывает новые возможности для укрепления партнёрства в сфере кибербезопасности и повышения эффективности реагирования на всё более сложные киберугрозы.



