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Министерство обороны Вьетнама пригласило вооружённые силы пяти стран принять участие в военном параде по случаю Национального дня 2 сентября

Министр обороны Вьетнама направил приглашения министерствам обороны восьми стран — России, Китая, Лаоса, Камбоджи, Кубы, Беларуси, Казахстана и Азербайджана — принять участие в торжественной церемонии, посвящённой 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября. Одновременно пять стран — Россия, Китай, Лаос, Камбоджа и Беларусь — были приглашены направить воинские подразделения для участия в параде. Эта информация была озвучена на совещании, состоявшемся 9 июля в Ханое под председательством генерал-полковника Хоанг Суан Тьиена, члена Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), члена Постоянного бюро Центральной военной комиссии и заместителя министра обороны. Совещание было посвящено координации подготовки мероприятий по военному внешнеполитическому сотрудничеству в рамках празднования 80-летия Августовской революции и Национального дня.

На сегодняшний день Куба уже официально ответила на приглашение, сообщив, что министр Революционных вооружённых сил Кубы примет участие в торжественной церемонии в Ханое. Лаос и Камбоджа также выразили поддержку инициативе и сообщили о готовности направить свои подразделения для участия в параде.

Приглашение пяти стран направить свои воинские части для участия в военном параде является выражением дружбы, солидарности и тесной связи между народом и армией Вьетнама и традиционными дружественными странами. Это также подтверждает независимый, самодостаточный, многовекторный и открытый характер внешней политики Вьетнама, который стремится быть надёжным партнёром для всех стран.

Ранее, по случаю 50-летия освобождения юга и воссоединения страны (апрель 2025 года), по приглашению Министерства обороны Вьетнама, военнослужащие из Китая, Лаоса и Камбоджи приняли участие в военном параде и шествии.

В тот же день генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен также провёл совещание с представителями ведомств и подразделений по вопросу реализации проекта по созданию мемориального комплекса в Музее военной истории Вьетнама, посвящённого солдатам и специалистам дружественных стран, помогавших Вьетнаму в ходе освободительных войн.

Этот мемориальный проект имеет важное значение — он направлен на увековечение памяти и выражение благодарности военным специалистам и солдатам иностранных государств, оказавших помощь Вьетнаму в борьбе за независимость.

Мемориальный комплекс будет включать: общий символ помощи и жертвенности иностранных военных специалистов (бронзовая скульптура, созданная во вьетнамском стиле); памятники в честь специалистов из Советского Союза/Российской Федерации, Китая, Лаоса, Камбоджи и Кубы (также из бронзы, изготовленные странами-донаторами либо Вьетнамом по их просьбе); рельеф из цельного зелёного камня, разработанный и выполненный Вьетнамом. Вокруг комплекса будет устроено озеленение с газонами и деревьями.

Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен поручил ускорить строительство комплекса, при этом первая группа скульптур должна быть завершена до 15 августа, а центральная аллея и выставочная зона — до 10 августа.

ВИА/ИЖВ

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