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Министерство обороны Вьетнама пригласило вооружённые силы пяти стран принять участие в военном параде по случаю Национального дня 2 сентября
На сегодняшний день Куба уже официально ответила на приглашение, сообщив, что министр Революционных вооружённых сил Кубы примет участие в торжественной церемонии в Ханое. Лаос и Камбоджа также выразили поддержку инициативе и сообщили о готовности направить свои подразделения для участия в параде.
Приглашение пяти стран направить свои воинские части для участия в военном параде является выражением дружбы, солидарности и тесной связи между народом и армией Вьетнама и традиционными дружественными странами. Это также подтверждает независимый, самодостаточный, многовекторный и открытый характер внешней политики Вьетнама, который стремится быть надёжным партнёром для всех стран.
Ранее, по случаю 50-летия освобождения юга и воссоединения страны (апрель 2025 года), по приглашению Министерства обороны Вьетнама, военнослужащие из Китая, Лаоса и Камбоджи приняли участие в военном параде и шествии.
В тот же день генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен также провёл совещание с представителями ведомств и подразделений по вопросу реализации проекта по созданию мемориального комплекса в Музее военной истории Вьетнама, посвящённого солдатам и специалистам дружественных стран, помогавших Вьетнаму в ходе освободительных войн.
Этот мемориальный проект имеет важное значение — он направлен на увековечение памяти и выражение благодарности военным специалистам и солдатам иностранных государств, оказавших помощь Вьетнаму в борьбе за независимость.
Мемориальный комплекс будет включать: общий символ помощи и жертвенности иностранных военных специалистов (бронзовая скульптура, созданная во вьетнамском стиле); памятники в честь специалистов из Советского Союза/Российской Федерации, Китая, Лаоса, Камбоджи и Кубы (также из бронзы, изготовленные странами-донаторами либо Вьетнамом по их просьбе); рельеф из цельного зелёного камня, разработанный и выполненный Вьетнамом. Вокруг комплекса будет устроено озеленение с газонами и деревьями.
Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен поручил ускорить строительство комплекса, при этом первая группа скульптур должна быть завершена до 15 августа, а центральная аллея и выставочная зона — до 10 августа.