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НОВОСТИ

Министерство: На рынке труда во втором квартале будет создано 150 тысяч новых рабочих мест

По прогнозам Министерства по вопросам труда инвалидов и социальных дел, во втором квартале этого года будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест, в том числе 28.200 в производстве электроники и оптических устройств, 18.600 в пищевой промышленности и 4.700 в производстве напитков. Министерство прогнозирует, что наиболее востребованные рабочие места будут связаны с ручным трудом в промышленном секторе, продажами и маркетингом, бухгалтерским учетом и финансами, управлением производством, управлением персоналом и управлением проектами.

При этом самые востребованные профессии будут связаны с разработкой программного обеспечения; сетевое администрирование; сетевая безопасность; специалист по данным и связи; бухгалтерский учет и финансы; маркетинг, продажи и управление продуктами; здравоохранение; а также механика, электроника и автоматика.

Однако министерство также указало, что рынок труда столкнется с многочисленными проблемами во втором квартале, что приведет к потере 38.100 рабочих мест в швейной промышленности, 38.000 в производстве мебели и 37.800 в полиграфии и копировании.

Данные Главного статистического управления показывают, что почти 294 тысяч рабочих пострадали от увольнений из-за нехватки заказов у предприятий в первом квартале.

Почти 118 тысяч работников предприятий потеряли работу в четвертом квартале 2022 года, а в первом квартале этого года это число приблизилось к 149 тысячам.

Эксперты считают необходимым принять меры в ответ на снижение заказов, с которым столкнулись многие компании в таких крупных промышленных центрах, как Донгнай, Биньзыонг, Бакнинь и Бакжанг.

Хо Тхи Ким Нган, заместитель начальника отдела трудовых отношений Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, обвинила в недавних увольнениях нехватку заказов, отметив, что при сокращении персонала предприятия в первую очередь увольняют менее квалифицированных работников и сохраняют высококвалифицированных, которые могут работать на многих должностях.

Чиновник рекомендовал, чтобы в ответ на изменения на рынках труда работники повышали свою квалификацию, соответствовали требованиям рабочих мест. Она также указала на необходимость для предприятий проводить краткосрочное и долгосрочное переквалифицирование своих сотрудников.

Между тем, государственные органы и учебные центры также должны усилить координацию с предприятиями для повышения квалификации работников, одновременно улавливая спрос на рынке труда, чтобы лучше связать предприятия с соискателями, добавила Нган.

ИЖВ/ВИА

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