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Министерство: На рынке труда во втором квартале будет создано 150 тысяч новых рабочих мест
При этом самые востребованные профессии будут связаны с разработкой программного обеспечения; сетевое администрирование; сетевая безопасность; специалист по данным и связи; бухгалтерский учет и финансы; маркетинг, продажи и управление продуктами; здравоохранение; а также механика, электроника и автоматика.
Однако министерство также указало, что рынок труда столкнется с многочисленными проблемами во втором квартале, что приведет к потере 38.100 рабочих мест в швейной промышленности, 38.000 в производстве мебели и 37.800 в полиграфии и копировании.
Данные Главного статистического управления показывают, что почти 294 тысяч рабочих пострадали от увольнений из-за нехватки заказов у предприятий в первом квартале.
Почти 118 тысяч работников предприятий потеряли работу в четвертом квартале 2022 года, а в первом квартале этого года это число приблизилось к 149 тысячам.
Эксперты считают необходимым принять меры в ответ на снижение заказов, с которым столкнулись многие компании в таких крупных промышленных центрах, как Донгнай, Биньзыонг, Бакнинь и Бакжанг.
Хо Тхи Ким Нган, заместитель начальника отдела трудовых отношений Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, обвинила в недавних увольнениях нехватку заказов, отметив, что при сокращении персонала предприятия в первую очередь увольняют менее квалифицированных работников и сохраняют высококвалифицированных, которые могут работать на многих должностях.
Чиновник рекомендовал, чтобы в ответ на изменения на рынках труда работники повышали свою квалификацию, соответствовали требованиям рабочих мест. Она также указала на необходимость для предприятий проводить краткосрочное и долгосрочное переквалифицирование своих сотрудников.
Между тем, государственные органы и учебные центры также должны усилить координацию с предприятиями для повышения квалификации работников, одновременно улавливая спрос на рынке труда, чтобы лучше связать предприятия с соискателями, добавила Нган.